Puigdemont exigeix a Sánchez que alliberi els presos després del revés de la justícia belga per extradir Lluís Puig

Declaració institucional del Consell per la República amb motiu de la fermesa de la sentència sobre l'extradició de l'honorable conseller @LluisPuigGordi (2/2) pic.twitter.com/OD28xTXHIp — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) January 8, 2021

🎥 president @KRLS: "Ahir el conseller @LluisPuigGordi va guanyar una batalla importantíssima, que té conseqüències directes sobre l'exili i sobre tot el cas. La sentència belga és una esmena a la totalitat i constata el fracàs de l’estratègia judicial espanyola"#FreeTothom🎗 pic.twitter.com/syAM6OgO82 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 8, 2021



L'expresident de la Generalitat ha considerat en un vídeo difós a les xarxes socials que Forcadell, Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Bassa, Sànchez i Cuixart van ser detinguts "de manera arbitrària, ho diu i ho reitera Nacions Unides", van ser jutjades i condemnades "per delictes inexistents, ho diu la sentència alemanya", i van veure "violats" drets fonamentals com el del jutge natural i el de la presumpció d'innocència, "ho acaba de dir la sentència belga".



Per això ha considerat que el sistema judicial espanyol "té un problema molt greu" i ha recordat a Sánchez que "és la seva responsabilitat posar-hi remei". Puigdemont ha considerat, en aquest sentit, que "mentre es mantingui la pulsió franquista, la influència de la ultradreta en el poder judicial", l'estat espanyol "no podrà garantir l'imperi de la llei per a tothom". I en una interpel·lació directa a Sánchez ha afegit: "No pot continuar mirant cap a un altre costat perquè el govern d'Espanya i les institucions espanyoles són directament responsables d'aquesta situació".



El president del Consell per la República Catalana, Carles Puigdemont, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "acati" la sentència del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les que nega l'extradició de l'exconseller de la Generalitat Lluís Puig i que rectifiqui l'"error" de judicialitzar la política.Una estratègia que, a parer de l'expresident del Govern, ha dut l'estat espanyol a la "derrota europea". Després d'aquesta sentència, i de la que va emetre la justícia alemanya negant l'extradició del mateix Puigdemont per rebel·lió i sedició, l'expresident s'ha adreçat al mandatari espanyol per recordar-li que "té el deure de rectificar", perquè hi ha nou persones a la presó "que no hi haurien de ser".Puigdemont, emparat en la sentència de Brussel·les, ha assegurat que totes nou persones (els exmembres del seu govern, la presidenta del Parlament i els líders de les entitats socials Òmnium Cultural i ANC) han estat condemnades per un tribunal "que no ho podia fer i que no podia garantir la seva presumpció d'innocència".

