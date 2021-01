Els Mossos detenen l'autor principal de la pallissa a un menor a Barcelona

Necesario difundir a esta gente 🤦‍♂️ pic.twitter.com/chaYlIelIT — ceciarmy (@ceciarmy) January 4, 2021

El chaval está bien pic.twitter.com/uZomxTuuMr — ceciarmy (@ceciarmy) January 5, 2021

Els Mossos han detingut "l'autor principal" de la pallissa a un menor d'edat al districte barceloní de Sants, a l'entorn de Can Batlló, el 3 de gener. Amb aquest ja són set els detinguts per l'agressió i pel robatori del telèfon mòbil de la víctima. Aquesta mateixa tarda s'ha detingut una noia menor d'edat també vinculada als fets.Els Mossos mantenen la investigació oberta. A banda d'agredir la víctima, els autors dels fets li van robar el telèfon mòbil. Els agents van poder recuperar l'aparell i el van tornar al seu propietari. L'agressió es va enregistrar en vídeo i es va difondre a les xarxes, on es va viralitzar. L'endemà de l'incident, el 4 de gener, el jove va denunciar l'agressió i el robatori a comissaria.Segons va informar la mateixa policia catalana, els agressors -un d'ells armat amb un pal- també van robar el mòbil al jove, que va aconseguir fugir amb la samarreta estripada. La família del noi va denunciar els fets a comissaria l'endemà i ell va compartir un vídeo a Instagram agraint l'allau de missatges de suport que està rebent.

