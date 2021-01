Una enquesta d'«El Periódico» dona la victòria al PSC però majoria absoluta independentista

La tria de Salvador Illa com a candidat del PSC augmentaria la intenció de vot del partit, segons un sondeig de Gesop que publica El Periódico . L'enquesta atorga la victòria als socialistes en les eleccions catalanes del 14 de febrer amb una forquilla d'entre 35 i 36 escons, i en segon lloc quedaria ERC amb entre 32 i 33 diputats. Junts obtindria entre 29 i 30 diputats i la CUP n'aconseguiria entre 7 i 8, amb la qual cosa l'independentisme mantindria la majoria absoluta.L'avanç del PSC es produeix a costa de Ciutadans i els comuns. La formació taronja passaria de la primera posició del 2017 a perdre més de la meitat dels escons i quedar en quart lloc, amb entre 12 i 13 diputats. Els comuns aconseguirien entre 6 i 7 escons al Parlament, situant-se en un empat amb el PP, a qui el sondeig també atorga 6-7 diputats. Vox entraria a la cambra catalana amb 5-6 escons.El resultat de les eleccions quedaria disputat, ja que a cinc setmanes de la celebració dels comicis existeix encara un 36% d'indecisos, segons indica el sondeig del diari de Prensa Ibérica. L'enquesta atribueix als socialistes una fidelitat de vot del 71,5%, la més alta de totes les formacions; mentre que indica que tres de cada deu votants dels comuns triarien la papereta d'Illa en lloc de la de Jéssica Albiach.Junts, amb Carles Puigdemont com a candidat i Laura Borràs com a presidenciable, retindria el 57,2% dels vots que va rebre el 2017; mentre que en el cas dels electors d'ERC el 54,2% votarien la candidatura de Pere Aragonès. El partit amb menys fidelitat de vot és Ciutadans, que només aconseguiria retenir el 25,6% de les paperetes obtingudes fa tres anys. Per la seva banda, el PP mantindria el 45% dels electors.L'enquesta d'El Periódico mostra que la diferència entre JxCat i ERC disminueix, ja que la candidatura de Borràs retallaria set dècimes en un mes i se situaria a 1,9 punts de la d'Aragonès. Segons el sondeig, ERC podria formar una majoria amb PSC i comuns o mantenir l'actual fórmula de govern, si bé els republicans han assegurat que en cap cas formaran govern amb el partit d'Illa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor