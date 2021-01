Després de la Covid-19 (III): la urgència de transformar les administracions públiques

"Si ja hi havia la sensació que les administracions públiques grinyolaven al tombant del segle XXI, la Covid-19 ens ha de fer reinterpretar la crítica"

L'ingrés mínim vital, una encertada mesura aprovada fa més de 6 mesos, té a Catalunya prop del 90% de les sol·licituds sense tramitar

"Serà tremendament difícil reformar les administracions del país des de dins, per pròpia iniciativa dels lideratges polític-públics. Una trama densa i complexa de circumstàncies i interessos corporatius en són causa"

. La crisi ens mostra com tot allò vinculat als afers col·lectius pot ser de gran importància per a les nostres vides, després de dècades de discursos neoliberals i de polítiques irresponsables de reducció de recursos pels serveis públics.(pensades per contextos estables i predictibles) que es mostren ineficaces quan el que cal és crear valor, ser àgil i afavorir grans dosis de cooperació, amb orientació a la ciutadania. La Covid-19 ha fet valdre la rellevància dels afers públics des de diferents perspectives:, però també els dels mitjans de comunicació. Pel que fa als d'autoritzacions, llicències i permisos, el tancament físic de les dependències administratives i la substitució per la tramitació en línia ha comportat una digitalització dràstica, de vegades amb mancances significatives., enquadrats en unes organitzacions amb vocació de servei i de qualitat, i amb uns recursos i uns sistemes tecnològics capaços d'atendre les expectatives de la ciutadania., alguns fonamentals, i no caure en l'anomia. El virus ha posat en conflicte diversos drets alhora i ha hagut de pesar el màxim benefici per a la comunitat., cobrint necessitats socials per manca o incapacitat de responsabilització de les administracions.; el paper de la ciència i el coneixement en la presa de decisions; l'equilibri en els perjudicis derivats de la paralització de l'activitat econòmica i la generació i captació de recursos addicionals per mantenir-la; la transparència de la gestió pública i els mecanismes d'informació a la ciutadania., la Covid-19 ens ha de fer reinterpretar la crítica, l'enfocament i les propostes.. Des de la vessant dels tràmits administratius i el perjudici per a la ciutadania podem esmentar, com a mostra, que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) retarda més de tres mesos el reconeixement de l'atur a les persones que han perdut la feina (i per tant el consegüent pagament de la prestació); el temps d'espera per obtenir un certificat de defunció (necessari per gestionar pensions, herències i fer tràmits bancaris) es xifra actualment en uns dos mesos; l'ingrés mínim vital, una encertada mesura aprovada fa més de 6 mesos, té a Catalunya prop del 90% de les sol·licituds sense tramitar; el tràmit d'un conveni simple que es repeteix anualment per part de la Generalitat amb un tercer pot trigar més de deu mesos; o que aprovar i signar un conveni internacional simple per part del Govern de l'Estat pot trigar pràcticament un any; s'estima que les ONG espanyoles poden estar dedicant més del 50% del temps dels seus equips tècnics a la burocràcia., avui dia encara no existeix un estatut del directiu públic que potenciï la seva capacitat i responsabilitat; o que, tot i la irrupció de la tecnologia i la informàtica avançada i malgrat la necessitat de disposar de més perfils qualificats i especialitzats en àmbits emergents i estratègics pel sector públic, se segueixen convocant proves selectives per cobrir milers de places d'escassa qualificació. El recent Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre , pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (projectes i fons europeus), estableix algunes actuacions en la bona línia; però de fet, el Reial Decret crea una normativa ad hoc per impulsar els projectes estratègics per a la recuperació econòmica, com una actuació postissa, sobreafegida a l'Administració ordinària.fa poques setmanes en l'article Administración digital secuestrada : "El modelo organizativo público es arcaico y disfuncional y vive de espaldas a las necesidades sociales contemporáneas. (...) Las administraciones públicas están artificialmente fragmentadas en unidades administrativas que operan con lógicas feudales sin apenas capacidad de compartir y cooperar entre ellas, siguiendo dinámicas autistas que no son las más adecuadas para enfrentarse a crisis transversales e integrales como la de la Covid-19". També el professor Ignacio Sánchez-Cuenca hi reflexionava fa poc a l'article Un Estat fràgil : "Encara que hi hagi reptes que semblen més importants (...), necessitaríem primer un Estat amb prou capacitat per poder canalitzar i organitzar el canvi social i econòmic. Tant de bo el fracàs de l'Estat en la lluita contra la pandèmia (a nivell nacional, autonòmic i local) serveixi almenys per persuadir-nos que no podem continuar així".. Sí que hi són millores parcials, processos cap a, per exemple, l'administració electrònica o iniciatives per a una major transparència i retiment de comptes. Però es tracta de retocs o millores fragmentàries que cal aplaudir, però que són clarament insuficients. De fet, constatem en els darrers anys tendències en el sentit contrari: increment de la burocràcia, controls i més controls (legals, financers, procedimentals), nous processos i tramitacions que no afegeixen valor, superposició d'una administració electrònica sense repensar processos ni estructures, plantilles de professionals orientats més a generar traves que no pas a facilitar i generar valor., per pròpia iniciativa dels lideratges polític-públics. Una trama densa i complexa de circumstàncies i interessos corporatius en són causa, no única, però destacada: generen un statu quo que aposta per l'estabilitat, la no reforma i la por als canvis. Alhora, la classe política del país té una mirada excessiva en el curt termini i més aviat en tot allò que pugui ser presentat amb pompositat i grans paraules. Reformar les administracions no compleix cap d'aquestes perspectives.(siguin directius o treballadors de qualsevol mena, escala o condició), que remen diàriament contra les adversitats d'estructures pesants i contra procediments inoperants. De la seva feina professional i tenaç en podem estar agraïts pel bé del dia a dia en la gestió pública.. Una ciutadania informada, conscienciada i amb voluntat de generar canvis n'és la condició indispensable. Crec que el primer pas en aquest sentit ja s'ha dut a terme: ser cada cop més conscients que la burocràcia sovint ofega la qualitat dels afers públics i converteix la gestió en inoperant, lenta i incapaç. En aquesta línia, les polítiques de transparència (dades obertes, cartes de serveis i d'altres) haurien de fer evidents estàndards d'actuació impropis d'una societat avançada.. Mostrar l'extrema rellevància de les institucions públiques i la seva gestió pel bé del progrés social i la competitivitat econòmica. Es tracta de generar més evidències, de mostrar amb dades les ineficiències del sistema, allí on siguin. De cercar alternatives d'una millor organització i gestió dels afers públics. Aquí juguen un rol clau els acadèmics i recercadors que puguin desenvolupar estudis i aportar dades des de l'anàlisi de les polítiques públiques, l'economia, la teoria de l'organització, el dret, etc., així com els mitjans de comunicació i qualsevol plataforma per fer-ne difusió i arribar al gran públic.tant a la societat en general com dins les mateixes estructures polítiques i públiques; un fatalisme que creu que no hi ha res a fer, que la magnitud de la tragèdia impedeix qualsevol reforma significativa i que no queda més remei que conviure amb la lentitud, la ineficiència i certs graus d'incompetència en els afers públics. Por un sector público capaz de liderar la recuperación , signat per experts en l'àmbit de la gestió i l'economia pública. Alhora, fer valdre organismes que duen a terme una feina destacada. La institució Ivàlua n'és una bona mostra: duu a terme estudis i genera evidències en l'anàlisi de les polítiques públiques i reforça així el cercle virtuós per a la reforma i millora de la gestió pública en un sentit ampli.. Una ciutadania exigent amb els poders polítics i públics que situï la transformació de la gestió pública com una prioritat col·lectiva de primer ordre. Que ajudi a vehicular (juntament amb voluntats internes de canvi a les diverses administracions, que també hi són) millores i processos d'innovació. I amb el suport, un cop més, de les evidències i els experts. Som lluny encara d'aquest escenari: només cal estar amatents a l'atenció quasi testimonial que els partits polítics atorguen a aquestes qüestions en els seus programes (més enllà de la retòrica buida).Sens dubte, el camí és molt complex, ple d'obstacles i grans resistències. Però no transformar les administracions públiques ens segueix situant com un país amb peus de fang, incapaç de donar resposta a un món canviant, exigent i complex com el que ja vivim. En definitiva, un sector públic incapaç d'orientar-se a donar resposta adequada als reptes presents i futurs de la societat.

