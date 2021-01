Catalunya es prepara per a una gran nevada

La previsió meteorològica avisa d'un cap de setmana mogut a Catalunya. A partir d'aquest mateix divendres s'esperen nevades, ventades i mala mar , cosa que ha obligat la Generalitat a activar en fase d'alerta els respectius plans d'emergència Neucat, Ventcat i Inuncat. Per ara l'única restricció afecta els vehicles pesants de més de 7,5 tones, que no podran circular per la xarxa viària fins a les sis del matí del dilluns. Interior, a més, ha demanat a la ciutadania que no es desplaci si no és estrictament necessari.Tot plegat per l'arribada d'un temporal en forma de neu, pluja i vent que es preveu que faci acte de presència al sud del país avui mateix. Des de les Terres de l'Ebre fins a cobrir tot el país, la neu pot emblanquinar totes o gairebé totes les comarques d'interior i també el prelitoral.La nevada començarà al sud amb una cota de neu de 0 metres, però a la matinada s'estendrà ràpidament i afectarà tot el país. Serà a partir del migdia de dissabte quan la nevada tendirà a pujar de cota. Hi haurà una gran variabilitat territorial en les cotes de neu, tot i que a la major part de l'interior estarà nevant tot el dia.A les zones muntanyoses de Tarragona els gruixos de neu podran superar demà els 30 centímetres, mentre que a l'extrem sud del país podrien superar els 50, segons ha informat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara. Aquestes són les comarques que, segons el Meteocat, tenen més risc de nevades: les interiors de Tarragona, les Garrigues, el Segrià, l'Anoia, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà. Per sobre dels 800 metres es podrien acumular més de 30 centímetres de neu.Pel que fa al temporal marítim, Vilaclara ha avançat que s'espera que comenci aquest dissabte, també des de l'extrem sud de país, amb onades que poden ser de quatre metres. Hi haurà ratxes fortes de vent que podran superar els 72 kilòmetres per hora al litoral, prelitoral i depressió Central, sobretot a zones elevades.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat prudència a la ciutadania i que només es facin aquells desplaçaments estrictament necessaris durant el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra establiran punts de control arreu de la xarxa viària i demanen a la ciutadania consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament. La Generalitat tornarà a avaluar la situació aquest dissabte a les vuit del matí i de nou a les dotze del migdia.La restricció de circulació de camions s'afegeix al confinament municipal i al toc de queda per frenar la pandèmia de Covid-19. Sobre el paper, mesures que haurien de permetre limitar incidències a la carretera.L'altre factor que juga a favor és que el gruix dels efectes del temporal estan previstos per al cap de setmana. De cara a dilluns, dia feiner i de tornada a l'escola després de les vacances de Nadal, la situació hauria de ser tranquil·la.Tot plegat fa que aquest temporal es presenti més tranquil, pel que fa a les seves afectacions, que la darrera gran nevada que va afectar l'àrea metropolitana el 2010. En aquell cas la neu va caure un dilluns 8 de març. Aquell temporal va col·lapsar la capital. Aleshores l'Ajuntament assegurava que per comparar les afectacions de la nevada calia remuntar-se fins al temporal de característiques similars de 1985. Aquell dia el consistori va demanar a la ciutadania que no circulés per les rondes després que quedessin col·lapsades i TMB va decidir suspendre el servei d'autobús a partir de la tarda.Deu anys després Catalunya es prepara de nou per una gran nevada que pot afectar les zones més poblades del país. Interior avaluarà aquest dissabte al matí les primeres incidències que hagi pogut provocar la nevada, mentre repeteix les crides a la prudència a la ciutadania.

