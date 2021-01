Els espais on es produeixen la majoria de contagis d'origen conegut

contagiat ni com. Un estudi recent dels Estats Units, publicat a la revista Nature i amb una rigorosa anàlisi al The New York Times , assenyalava però els llocs més perillosos per contraure la malaltia: els bars, els restaurants, les cafeteries i els gimnasos. En definitiva, els espais tancats.Els estudiants de Catalunya reclamen "coherència" sobre el manteniment dels exàmens presencials en plena etapa d'expansió de la pandèmia. Després de mesos de docència online i, segons recalcen diversos sindicats i entitats, d'un Nadal sense veure a familiars i amb restriccions d'interacció social, reclamen que les avaluacions també siguin en línia.El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha expressat la "incoherència" dels fets. El sindicat critica que en ple auge dels contagis s'obliga els estudiants a desplaçar-se, independentment del seu lloc de residència, posant-se en rics, denuncia, a ells i a les seves famílies a les aglomeracions i al transport públic.