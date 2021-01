Les pel·lícules de terror clàssiques que arriben gratis a YouTube

Els monstres més icònics de cinema causaran terror a YouTube. La productora Universal ha decidit oferir de manera gratuïta, per temps limitat, diverses de les seves pel·lícules clàssiques de gènere com Dràcula i el doctor Frankenstein al popular portal de vídeos. Una oportunitat única per revisitar o conèixer per primera vegada a aquells personatges que van marcar la història del cinema.Segons informa NME, serà el 15 de gener quan estiguin disponibles a YouTube les primeres pel·lícules: Dràcula i La mòmia. Un dia després arribaran El doctor Frankenstein i La núvia de Frankenstein. El 17 de gener arribaran L'home invisible, L'Home Llop i la comèdia de terror Abbott i Costello contra els fantasmes. Tots els títols arribaran al portal de vídeos a partir de les nou de la nit, hora catalana.

Cadascuna de les pel·lícules es podrà veure gratuïtament durant una setmana, a més d'haver-hi una rebaixa de la descàrrega de la còpia digital. Tot i que les pel·lícules de terror van començar a realitzar-se en l'època de cinema mut, va ser Dràcula, dirigida per Tod Browning el 1931, la qual va definir l'èxit del gènere en la indústria cinematogràfica.Després de l'èxit de Dràcula, Universal va estrenar El doctor Frankenstein aquest mateix any. Les dues produccions van convertir als seus protagonistes, Bela Lugosi i Boris Karloff, respectivament, en estrelles del cel·luloide. Posteriorment, Karloff va interpretar a un altre monstre icònic, la Mòmia, a la cinta de 1932. Altres títols que van marcar les línies de cinema de terror van ser L'home invisible, La núvia de Frankenstein i L'Home Llop, produïdes entre 1933 i 1941.En 2017, Universal va intentar crear un univers cinematogràfic al voltant d'aquests personatges, el Dark Universe, que no va tenir èxit a causa del fracàs en taquilla del reboot de La mòmia amb Tom Cruise com a protagonista. No obstant això, la nova versió que la companyia va llançar de L'home invisible el 2020, ja com a film individual i allunyat del concepte d'univers compartit, va ser un èxit comercial rotund, com també va aconseguir l'aplaudiment de la crítica.