Sense acord (per ara) entre el govern espanyol i els agents socials per prorrogar els ERTO

La reunió que han mantingut aquest divendres el govern espanyol i els agents socials per prorrogar els ERTO més enllà del 31 de gener ha acabat sense acord. Totes les parts, que s'han emplaçat a continuar la trobada el dilluns a partir de dos quarts de sis de la tarda, veuen amb bons ulls prorrogar l'acord vigent, a proposta del govern, però han demanat analitzar el text definitiu i debatre'l a partir de la setmana que ve.La trobada ha començat a les deu del matí i s'ha allargat unes tres hores. A tancament de desembre, el nombre d'afectats per aquests expedients a tot Espanya era de 755.613 treballadors.A la reunió hi han assistit els secretaris d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, i de Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo; la directora general de Treball, Verónica Martínez Barbero; la representació de CEOE, Rosa Santos, Ana Herráez i Agustín González; la de CEPYME, Pedro Fernández Alén i Teresa Díaz de Terán; de CCOO, Maria Cruz Vicente, Carlos Bravo i Eva Urbano, i la d'UGT, Cristina Antoñanzas, Gonzalo Pino, María Higinia Ruiz i Isabel Araque.

