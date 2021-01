Borràs dona per «enterrada» la taula de diàleg amb la Moncloa

La candidata de Junts a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, ha assegurat aquest divendres que fins ara la taula de diàleg entre governs ha estat "un reportatge fotogràfic i un passeig pel jardí". En una roda de premsa convocada per Europa Press, ha criticat que durant el primer any del govern de coalició a la Moncloa "no s'ha avançat en la repressió i el diàleg", que ha considerat que ja va néixer coix."No hem tingut cap solució, tot ha estat especulació", ha dit sobre aquest primer any de govern de Pedro Sánchez. Ha afegit que s'ha especulat amb indults o reformes del codi penal sense que s'hagi produït cap avanç. Per a Borràs, la taula de diàleg "ja està enterrada" i creu que el que necessita Catalunya és un marc de negociació entre dos subjectes polítics que es reconeguin com dos interlocutors vàlids per reconèixer el dret a l'autodeterminació."Que després de les eleccions es convertirà en una obligació democràtica. Esperem que Pedro Sánchez i el govern de l'Estat reconeguin el resultat de les eleccions i surtin del búnquer de la intransigència on es troben", ha remarcat.Sobre el balanç que fa després d'un any de govern del PSOE i Podem, Borràs considera que s'ha constatat que "Espanya no és una democràcia consolidada com tant necessiten repetir-se"."Espanya és una repressió consolidada. Durant aquest any, Sánchez no ha volgut, no ha pogut o no ha sabut rebaixar ni un mil·límetre la repressió contra l'independentisme. I no ha volgut, no ha pogut o no ha sabut contenir el pols recentralitzador de l'Estat. Ni ha volgut, no ha pogut o no ha sabut avançar en la línia del diàleg", ha assegurat.Finalment, creu que el president Pedro Sánchez va superar la investidura "gràcies a un inconcret compromís amb una no menys etèria taula de diàleg", i l'ha acusat ERC de saber que després de ser investit aquest compromís cauria."Si realment Pedro Sánchez creu que la solució passa pel diàleg, dissimula molt i dissimula malament, perquè el primer ingredient per reconèixer que hi ha voluntat de diàleg és respectar els interlocutors; que no els tria qui governa a Espanya sinó els ciutadans de Catalunya amb el seu vot. El mateix que va convertir Puigdemont, Comín, Ponsatí i Junqueras en eurodiputats: el vot que la JEC va menysprear sobiranament i espanyolíssimament", ha conclòs.La secretària general adjunta d'ERC i candidata per Lleida a les eleccions catalanes, Marta Vilalta, ha replicat que el seu partit no renuncia a la negociació amb l'Estat i que, tot i que considera que el govern espanyol no ha posat tot el que havia de posar, la taula del diàleg "no està morta, ni ha quedat enterrada"."Si la candidata de JxCat vol renunciar a fer política, vol renunciar a la paraula o vol renunciar a poder seure i solucionar el conflicte polític, que ho faci, nosaltres no renunciarem a res", ha declarat Marta Vilalata.La republicana ha afegit que tots els conflictes polítics del món que s'han resolt han estat al voltant de taules de negociació i de diàleg, i ha sostingut que el seu grup aposta per poder anar amb la màxima força a negociar i que aquesta fortalesa la trobaran "a les urnes el proper 14 de febrer per resoldre democràticament un conflicte que és democràtic". Vilalta ha assenyalat que la taula, en què l'ara expresident de la Generalitat Quim Torra va liderar la part catalana i "no ha donat els resultats que s'esperaven, certament". En aquest context, ha dit que el govern espanyol no ha posat tot el que havia de posar i que el PSC "no ha contribuït ni ha fet que avancés".

