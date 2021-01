La «supervivència» transversal d'Unió

Duran Lleida, l'insubmergible Josep Antoni Duran i Lleida. Foto: Adrià Costa



La fallida d'UDC va suposar la sortida del primer pla de Josep Antoni Duran Lleida, un dels dirigents més rellevants de la Catalunya anterior al procés i líder indiscutible d'Unió des dels vuitanta i fins al 2015. Va explicar la seva visió del que havia passat a la societat catalana en el llibre Un pa com unes hòsties. Després, va publicar El risc de la veritat, on es despatxava a gust amb alguns dels seus antics companys de la coalició CiU. Malgrat la seva retirada, Duran continua sent una persona activa, amb articles d'anàlisis a La Vanguardia. L'any 2017, la CEOE el va fitxar per coordinar els fòrums de diàleg internacional de la gran patronal espanyola. Una manera de capitalitzar l'agenda i els contactes internacionals que Duran va acumular al llarg de la seva trajectòria. L'any 2019, l'empresa pública Aena, que gestiona els aeroports de l'Estat, el va designar conseller independent, substituint l'exministre del PP Josep Piqué.





Antoni Castellà, de Duran a Borràs Antoni Castellà i Laura Borràs anuncien l'entesa. Foto: Junts

Va ser durant anys el rostre independentista d'Unió Democràtica. Exsecretari d'Universitats, líder dels Joves d'Unió i secretari d'Organització del partit, va crear una estructura de poder dins la formació, on va aglutinar quadres joves sobiranistes que el 2015 van topar amb les tesis de Duran malgrat que hi havia pactat en el darrer congrés en què el màxim dirigent democristià va ser reelegit. Això el va fer un membre destacat del comitè de govern de la formació. La ruptura del partit després d'una consulta interna que va deixar UDC partida per la meitat va culminar en la creació de Demòcrates, força sobiranista liderada per Castellà. Demòcrates es va integrar en la candidatura de Junts pel Sí el 2015 i amb CDC a les eleccions espanyoles d'aquell any, després es va alinear amb ERC el 21-D, amb Primàries a les municipals i aquest 14-F concorrerà dins de Junts. En la llista per Barcelona, Assumpció Laïlla, una altra ex-UDC, serà la número 16 i Castellà el 25 després que Junts acceptés no desentendre's del mandat de l'1-O.

Eva Parera, de Valls al PP Eva Parera Foto: Adrià Costa

La notícia que la regidora de Barcelona pel Canvi Eva Parera fitxava per la candidatura del PP va sorprendre fa uns dies. El moviment de peces obeïa al duel PP-Ciutadans per l'hegemonia de l'espai conservador i unionista. Parera va ser una jove dirigent d'Unió que defensava el dret a decidir i fins i tot va ser portaveu del comitè de govern a més de senadora abans de ser reubicada com a consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya a proposta de CiU. La implosió del partit la va fer acostar-se a Manuel Valls quan aquest va aspirar a l'alcaldia de Barcelona i dimitir del CAC. Aleshores va imprimir un to més dretanós al seu discurs, malgrat que va acabar votant Ada Colau al consistori per impedir l'elecció d'Ernest Maragall. Ara que sembla que Valls ja està preparant el seu comiat de la política catalana, Parera no ha resistit la temptació del PP i serà número 3 per Barcelona darrera d'Alejandro Fernández i Lorena Roldán. El discurs d'Eva Parera, filla de l'exgerent del Barça Anton Parera, s'ha fet cada cop més espanyolista i etziba contra el "nacionalisme" que un dia va defensar.

Joana Ortega, la Unió de Mas Joana Ortega Foto: Adrià Costa

Joana Ortega va ser durant un temps el pont entre Mas i Duran. Ho va ser des de la vicepresidència del Govern en els dos mandats de Mas. Era considerada propera a les tesis independentistes i la seva posició es va fer impossible quan es va produir la ruptura interna al seu partit, en la qual va mantenir un perfil volgudament baix. Aleshores va decidir abandonar el Govern. Després va ser processada i condemnada a nou mesos d'inhabilitació per haver format part de l'executiu durant la consulta del 9-N, que va ajudar a organitzar. El cuc de la política, però, mai la va abandonar. Durant un temps, s'ho ha mirat des de certa distància, darrerament exercint de secretària general de l'Associació Catalana de Municipis. Amb el pas del temps, les seves relacions amb Duran s'han esvaït i, en canvi, ha mantingut el vincle amb Mas. Això explica que sigui la seva reaparició a la primera fila com a número dos d'Àngels Chacón en la candidatura del PDECat per al 14-F.