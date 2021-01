Enxampat un nen de 9 anys conduint un cotxe amb la mare i un nadó de tres mesos a dins

La Policia Local de Sitges (Garraf) ha instruït diligències judicials contra una dona que va permetre que el seu fill de 9 anys conduís un cotxe per la via pública. La denunciada, de 40 anys i veïna de Sitges, acompanyava el menor asseguda al seient del copilot, i als seients de darrere hi viatjava l'altre fill de la dona, de 3 mesos. Tots tres passatgers anaven degudament lligats amb el cinturó corresponent, i el nadó, a més, amb una cadireta homologada.La mare ha estat denunciada per un delicte contra la seguretat viària, per permetre que algú sense carnet condueixi un vehicle, i per no tenir el cotxe degudament matriculat a l'Estat espanyol. El nen de 9 anys ha quedat alliberat de qualsevol denúncia en ser menor de 14 anys. Els fets van passar dijous a les 13.00 h a la urbanització de Quintmar de Sitges. Una patrulla que circulava per la zona va detectar que "una persona molt baixeta" conduïa el cotxe i s'hi van apropar."En aturar el vehicle els agents van veure que qui conduïa era un nen, que més tard es va comprovar que tenia només 9 anys", explica el sergent de la Policia Local en funcions de cap, Vicenç Cardona. Al costat hi viatjava la mare, amb qui no van poder-se comunicar ni en català ni castellà perquè parlava en lituà, i tan sols van poder-hi parlar superficialment en anglès.

