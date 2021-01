Aquests dies sentirem a parlar de la cota de neu. ❄ Us deixo aquests mapes per saber a quina altitud es troba el vostre municipi, on es mostra de color blau la superfície de Catalunya que se situa per sobre dels 200 m, els 400 m, els 600 m i els 800 m. pic.twitter.com/fJXmyFG3rQ — Oriol Rodríguez Ballester🎗 (@Oriol_RB) January 2, 2021

Malgrat que la meteorologia sempre és incerta i pot canviar en qüestió de pocs minuts, tot apunta que entre aquest divendres i dissabte nevarà (i força!) a pràcticament qualsevol punt de Catalunya. A partir d'aquest vespre, quan les nevades s'intensificaran i recorreran el país de sud a nord , la cota de neu se situarà tan sols als 200 metres. Ara bé, la gran pregunta és: a quina altitud està el meu municipi? T'ho posem fàcil -si saps, això sí, ubicar-lo en el mapa-.El físic i meteoròleg Oriol Rodríguez ha compartit a Twitter quatre mapes on s'aprecia a la perfecció la superfície de Catalunya que se situa per sobre dels 200 metres, els 400, els 600 i els 800. Busca-hi el teu poble o ciutat per saber quantes possibilitats tens de veure caure algun floc de neu.

