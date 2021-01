Carrizosa compara l'assalt al Congrés dels EUA amb les protestes independentistes

S'està en plena precampanya i tot s'hi val. Carlos Carrizosa ha comparat aquest divendres l'assalt al Congrés nord-americà al Parlament amb l'actuació del sobiranisme al Parlament de Catalunya. Ho ha dit en una compareixença en què ha atacat el president de la cambra catalana, Roger Torrent, que ha criticat l'assalt de Washington, atribuint-lo al populisme i al poc respecte a les institucions. Carrizosa ha dit que Torrent "es va negar a condemnar l'intent d'assalt al Parlament per un grup d'incontrolats separatistes". El candidat unionista es referia a les protestes davant el Parlament de l'1 d'octubre del 2018 i ha atribuït aquell acte a les declaracions del president Quim Torra demanant a la ciutadania que "apretés". No ha afegit una dada rellevant: els Mossos d'Esquadra no van permetre que ningú accedís a la seu legislativa Carrizosa s'ho ha fet venir bé al referir-se al fet que hi ha ajuntaments que mostren símbols polítics, entre ells l'Ajuntament de Sarrià de Ter, governat per ERC i d'on va ser alcalde Torrent. Ha anunciat la presentació d'una denúncia a la Junta Electoral Central davant la "manca de neutralitat" a les institucions de cara a les eleccions al Parlament del 14-F. Ha assegurat que és "il·legal" exhibir "estelades i pancartes" demanant la llibertat dels presos polítics en els edificis públics i s'ha referit que hi ha cartells d'aquest tipus en dependències de diverses conselleries, com Interior i Acció Exterior.El dirigent de Ciutadans ha atacat de pas el PSC per no denunciar-ho, com sí que ha fet Ciutadans. "Tornem a veure la passivitat del PSOE davant la propaganda que fa la Generalitat", ha dit el candidat. Carrizosa ha denunciat que el PSC no va dir res quan Torra "vavulnerar les normes electorals". També ha recordat els "dos tripartits" dirigits pels socialistes, per negar que defensin el constitucionalisme amb coherència.Ciutadans afronta un escenari costerut en les properes eleccions catalanes del 14-F. Dessagnat per la fuita contínua de militants i dirigents rellevants, com Lorena Roldán, el partit taronja intenta contrarestar la imatge d'un partit en hores baixes. Fa uns dies, es va anunciar el fitxatge de la periodista Anna Grau com a número 2 per Barcelona i aquest divendres, la direcció catalana de la formació ha lliurat vint nous carnets de militants. Carrizosa no ha volgut respondre a la pregunta de quantes baixes de militants havia patit el partit el darrer any, tot dient que no tenia les dades.

