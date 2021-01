SATSE exigeix vacunar també els festius per arribar al 80% de la població immunitzada al juliol

Altres notícies que et poden interessar

El sindicat d'infermeria SATSE exigeix en un comunicat que s'acceleri l'administració de les dosis de vacunació de la Covid-19, incorporant també els dies festius com a dies hàbils per vacunar, amb l'objectiu d'arribar al 80% de la població immunitzada al juliol. El sindicat critica que "no és de cap manera acceptable" que hi hagi diferents velocitats segons els territoris de l'Estat en l'administració de la vacuna i reclama "una actuació eficaç, ràpida i homogènia en el conjunt de l'Estat". Demanen que es vacuni "durant cada dia de la setmana, inclosos festius, matins, tardes i nits" i s'habilitin espais en les àrees de consultes dels hospitals per agilitzar encara més la campanya.De manera complementària a la vacunació que s'ha de fer en els centres sanitaris, SATSE demana també la creació d'equips mòbils per desplaçar-se als centres sociosanitaris, i en un futur a les grans empreses, integrats per tres infermeres i infermers, com, per exemple, el que apunten que ja s'està fent a Andalusia.El sindicat demana que es contracti a totes les infermeres i infermers necessaris per garantir que es realitza amb èxit la campanya de vacunació, apuntant que en el cas que a una administració se li esgotin totes les possibilitats de contractació de nous professionals, es proposi aquesta tasca amb caràcter voluntari a la plantilla existent.Indiquen que el retard en l'inici de la campanya de vacunació, especialment en comunitats autònomes, com Madrid, es deu a la manca de planificació necessària. El sindicat també rebutja que es destinin recursos públics a la sanitat privada per realitzar la campanya de vacunació com fa la Comunitat de Madrid.El sindicat assenyala que arribar al 80% de la població vacunada al juliol d'aquest any ha de ser l'objectiu prioritari per a totes les administracions sanitàries competents.SATSE també fa una crida al conjunt de la població perquè no rebutgi la possibilitat de vacunar. "Entre tots aconseguirem acabar amb aquesta greu malaltia i, per això, la vacunació és primordial", reblen al comunicat.

