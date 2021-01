Els universitaris demanen no fer exàmens presencials per l'empitjorament de la pandèmia

✅ Reclamem un pla de represa per poder assegurar el retorn a la docència presencial.



👉 Al segon quadrimestre, volem #PresencialitatSegura. Fem compatible el dret a l’educació i el dret a la salut pública! pic.twitter.com/vhirE9AdRd — SEPC (@SEPC_nacional) January 5, 2021

Celebrar el Nadal amb 11 persones: ❌

Fer exàmens presencials amb 200 persones:✅



Quina puta vergonya. pic.twitter.com/sUApjU7tSo — Àlex (@alexsnclmnt) January 7, 2021

A partir de dilluns sóc immune a la #COVID19.



O això creu la meva universitat, la qual diu que “prendrà unes mesures”que en la realitat, no són enlloc, i ho veiem amb diverses imatges que ens fan arribar els companys.@UABBarcelona @Dret_UAB — Ariadna Font🎗 (@ariadnaafont) January 8, 2021

No enteu ni voltros ni es govern que es problema principal no és que ses aules siguin segures (que tampoc) sinó que teniu una universitat on cada alumne és d'una punta d'Espanya diferent i sa gran majoria s'ha de desplaçar en transport públic per arribar?!?!? https://t.co/IeoXP9sRqY — M&M💜 (@Gramis12) January 8, 2021

Bon moment per fer un pensa i esforçar-vos una mica per fer uns examens finals online de qualitat, que tampoc deu ser tan difícil (sobretot quan portem pràcticament tot el semestre fent classes virtuals) @UABBarcelona @Eco_Empresa_UAB https://t.co/LjOW8gIeQt — Pol Desescalat (@PolTorras34) January 7, 2021

Els estudiants de Catalunya reclamen "coherència" sobre el manteniment dels exàmens presencials en plena etapa d'expansió de la pandèmia. Després de mesos de docència online i, segons recalcen diversos sindicats i entitats, d'un Nadal sense veure a familiars i amb restriccions d'interacció social, reclamen que les avaluacions també siguin en línia.El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha expressat la "incoherència" dels fets. El sindicat critica que en ple auge dels contagis s'obliga els estudiants a desplaçar-se, independentment del seu lloc de residència, posant-se en rics, denuncia, a ells i a les seves famílies a les aglomeracions i al transport públic.Per això, el SEPC va publicar a les xarxes socials un comunicat on demanava, en cas de la realització dels exàmens presencials, l’estricte compliment de totes les mesures de seguretat: test massius, distància a les aules, espais amplis, desinfecció dels espais abans i després de les proves i purificació de l’aire. En cas de no poder-se complir, demanen exàmens en línia, que durant el confinament del març ja es van fer d’aquesta manera.D’altra banda, la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) també ha manifestat que es tracta d’un "risc innecessari" amb el perill epidemiològic que suposa el desplaçament fins a les aules i l’aglomeració de centenars de persones a un mateix edifici. Amb tot això, demanen que els exàmens siguin online, igual que la docència, donades les possibilitats que ofereix el sistema digital. A més, recalcen que es tracta d’una decisió "política, no pas tècnica".El conjunt d’estudiants i sindicats reclamen exàmens de qualitat, "que no impliquin sincronia i vigilància", ja que un dels motius principals és que els alumnes no copiïn. Fins ara, diverses universitats ja s’han negat a avaluar en línia i d’altres encara mantenen als alumnes amb incertesa sobre quina serà la resposta final. Les xarxes socials s’han emplenat de queixes i imatges sobre les aglomeracions a les aules.

