Residències valencianes critiquen la prohibició de sortir dels centres per a rebre atenció mèdica en el nivell 3

L'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha criticat que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives hagi prohibit sortides de residents per rebre atenció mèdica en els municipis que es troben en nivell 3 d'alerta, el que "actualment afecta el 85% de la població de tot el País Valencià", segons han informat fonts de la patronal en un comunicat.Així, ha manifestat la seva oposició a aquesta mesura, recollida en la resolució publicada aquest dijous per actualitzar els protocols a les residències per l'evolució de la pandèmia regula els centres per a gent gran publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per "anar en contra dels drets de les persones grans".Així, ha assenyalat que fins ara, es podien fer aquestes sortides per a trasllat a hospital, atenció sanitària no prorrogable o causes imprescindibles a criteri mèdic professional, en qualsevol fase o nivell d'alerta, per garantir l'atenció sanitària a les persones residents en centres, però "des d'ahir ja no es poden fer".A més, ha retret que s'hagi publicat la resolució "sense haver avisat el sector, sense cap reunió prèvia per fer aportacions i, fins i tot, en contra del que s'havia acordat amb les entitats que operen en aquest àmbit en les anteriors regulacions".Respecte a això, ha assenyalat que això ha passat quan s'ha incorporat l'obligació que els centres deixin lliures un 10% o un 15% de les places per dur a terme aïllaments, "en contra del que fixaven les dues resolucions prèvies de la Conselleria, i que estava en vigor des del mes de maig".Aerte ha apuntat que aquesta reserva provocarà una major dificultat per atendre persones dependents que necessiten aquests centres, ja que "redueix el nombre de places de la comunitat en gairebé tres mil tres-places, quan ja compta amb una de les ràtios més baixes d'Espanya".

