El PDECat mantindrà els drets electorals en detriment de Junts

La Junta Electoral ha certificat que els drets electorals de Junts per Catalunya correspondran al PDECat i no a Junts. Segons argumenta l'ens, és l'única formació política d’aquella coalició electoral que es presenta en aquest procés", amb la qual cosa a la candidatura de l'exconsellera Àngels Chacón i no a la de Carles Puigdemont li correspondran els minuts de publicitat televisius dels blocs establerts, els de cartelleria, l'avançament de la subvenció per a la campanya i la participació assegurada en els debats, entre d'altres."El PDECat en tot moment ha defensat que aquests drets li pertanyien i els faria efectius, no fer-ho seria un frau per als electors, associats i totes les persones que representen el PDECat a les institucions, també al Parlament de Catalunya, on compta amb 5 diputats", ha defensat el partit en un comunicat. També reivindiquen que això legitima la seva presència a la taula de partits que haurà de decidir el pròxim 15 de gener si es mantenen les eleccions per al 14-F.Junts es presenta, de fet, com a un partit nou, amb la qual cosa s'ha vist obligada a recollir avals per poder concórrer als comicis. En necessitava 5.000 i Laura Borràs va anunciar dimarts que n'han aconseguit més de 52.000. Caldrà veure, però, si podrà tenir participació en els principals debats electorals a la televisió pública.

