Salut vacuna 12.500 persones en un sol dia

La campanya de vacunació agafa ritme. El Departament de Salut ha assolit aquest dijous la xifra més alta de persones vacunades en un sol dia: 12.500 persones en les últimes 24 hores. Segons dades facilitades per la mateixa conselleria, 31.114 catalans, entre usuaris de residències i personal sanitari, han rebut fins ara el vaccí de Pfizer contra el coronavirus. A banda de les 12.500 subministrades ahir, el balanç d'aquest divendres també recull unes 500 d'altres dies que encara no s'havien registrat.La campanya de vacunació a Catalunya no va començar al ritme que s'esperava, amb retards en l'arribada de les dosis i el material per guardar-les i amb manca de personal. El Govern ho va assumir, però manté l'objectiu d'haver vacunat 748.000 persones en 12 setmanes, començant pels usuaris i professionals de residències i el personal sanitari.La xifra de les 12.500 persones és la més alta dels darrers dies, quan s'havia arribat a vacunar fins a 10.000 persones o menys, com va ser el cas del dia de Reis, en què només n'hi va haver 3.217. Pel que fa a l'evolució de l'epidèmia al país , aquest divendres Salut ha registrat prop de 4.000 nous contagis en les darreres 24 hores i el risc de rebrot ja supera els 600, situant-se a 615.

