La llum es dispara i arribarà a preu rècord aquest vespre

En plena onada de fred aquest divendres el preu de l'electricitat en el mercat majorista arribarà almenys als 95 euros per megawatt/hora. De fet, les dades de l'OMIE - l'operador elèctric ibèric- anticipen que aquest augment superarà els 100 euros per megawatt/hora, arribant als 114 euros a les vuit del vespre.La mitjana de tot el dia serà el segon preu més alt de tota la història a l'Estat i es produirà en plena onada de fred. Aquest increment suposa que es passa del preu habitual dels 30-40 euros per megawatt/hora mitjana, als 110 euros per megawatt/hora de mitjana.Durant els primers dies del 2021 el preu de la llum s'ha disparat un 27%. El resultat és que s'ha passat dels 13,24 cèntims per quilowatt-hora (kWh) durant el gener de 2020, als 16,81 cèntims en l'actual període d'enguany, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.La factura elèctrica de l'usuari mitjà se situaria en 80,71 euros, la qual cosa representa un increment del 19,3% sobre els 67,67 euros pels mateixos dies de l'any passat. Aquesta anàlisi és sobre un consumidor mitjà de 366 quilowatts -hora (kWh) mensuals i què té una potència contractada de 4,4 kW.L'electricitat no és l'únic bé que s'encareix. La tarifa regulada del gas (TUR) va pujar entre un 6,2% i un 6,6% a l'inici de l'any respecte del trimestre anterior, en funció del consum contractat, bàsicament per l'encariment del recurs.

