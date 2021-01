VÍDEO Trump reconeix la derrota a les urnes i condemna la violència

Donald Trump reconeix la derrota a les urnes. Després de mesos repetint la mentida que les eleccions del 3 de novembre havien estat un "frau" i de seguir sostenint aquest argument durant l'assalt al Capitoli del passat dimecres, l'encara president dels Estats Units s'ha refet i ha fet marxa enrere. "El Congrés ha certificat els resultats electorals, una nova Administració prendrà possessió el 20 de gener", ha afirmat el president sortint.En un vídeo penjat des del seu perfil de Twitter, després que la xarxa social hagi aixecat el bloqueig que li havia imposat, Trump ha condemnat la violència viscuda a l'assalt al Capitoli i que es va saldar amb un balanç d'almenys quatre morts i amb una cinquantena de detinguts . Així i tot Trump ha mirat de justificar la seva postura assegurant que el seu únic objectiu era garantir la integritat de la votació".Malgrat el caos i la tensió viscuda als passadissos de l'edifici, la sessió va poder ser represa i finalment el Congrés va ratificar a Joe Biden com a nou president dels Estats Units.Ara totes les mirades estan fixades en el dia 20 de gener, que serà el moment de la presa de possessió. Encara que potser Trump sigui apartat del càrrec abans que arribi aquest dia. El líder dels demòcrates al Senat, Chuck Schumer, ha reclamat al vicepresident Mike Pence que invoqui l'esmena 25 de la Constitució per destituir immediatament a Trump. Segons alguns mitjans nord-americans, diversos líders republicans i membres del gabinet de Trump defensen apartar Trump amb aquest procediment ràpid. L'esmena 25 permet al vicepresident amb el vistiplau d'una majoria del gabinet declarar que el president està incapacitat per governar.

