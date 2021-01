La neu ja enfarina Catalunya en un final de setmana molt fred

Poc però ja neva al Perelló (160m) pic.twitter.com/dHGTk58Npz — Josep Benaiges (@Josepbenaiges) January 7, 2021

Nens jugant en un Falset nevat Foto: ACN

El front fred que travessa Catalunya ha deixat diverses nevades en nombrosos punts del territori. Aquesta tarda i ben entrat el vespre alguns municipis del país que no estaven acostumats a veure la neu han vist com queien flocs. Tal com preveia el Servei Meteorològic de Catalunya pot nevar en fins a quinze comarques del país. De fet, des d'aquest matí-migdia de dijous ja es podien veure molts paisatges emblanquinats arreu del país, com ara a les Terres de l'Ebre Les nevades es podrien consolidar encara amb el pas de les hores als indrets per sobre dels 600 metres d'altitud, on es podrien acumular més de cinc centímetres de neu, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya; i més de 10 centímetres per damunt dels 900 metres d'altitud.La precipitació és de caràcter feble però ha enfarinat algunes zones del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Priorat. Els flocs han arribat a indrets com el Perelló, Rasquera, Ginestar, Tivissa, Horta de Sant Joan, Paüls, Capçanes, els Guiamets, Vandellòs i també a parts elevades del Montsià. A Falset la neu ha emblanquinat cotxes i teulades mentre la Brigada Municipal s'afanya a llençar sal a les voreres per evitar que es formin plaques de gel.Pel que fa a les pròximes hores, podria haver-hi precipitacions febles en qualsevol punt del territori, també al litoral, i la cota de neu continuarà als 200 metres, si bé podria nevar en alguns indrets a cota zero, segons el Meteocat.Tot i l'ambient molt fred, que continuarà, Protecció Civil ha desactivat aquest dijous al migdia l'avís per onada de fred i el pla NEUCAT. Ara bé, caldrà estar atents a l'evolució dels avisos per nevades, vent i onatge dels pròxims dies, en què els termòmetres continuaran marcant valors per sota del que és habitual.Autopistes, del Grup Abertis, ha activat el dispositiu viari hivernal a les autopistes AP-7, AP-2 i C-32 per fer front a l'alerta per nevades prevista per als pròxims dies a Catalunya. Segons ha informat la companyia aquest dijous, el dispositiu es coordina des del Centre d'Operacions i Seguretat Viària de Granollers que monitora el trànsit d'aquestes vies les 24 hores del dia. La companyia recomana als ciutadans evitar desplaçaments i, en cas de mobilitat forçosa, recorda la necessitat d'informar-se de l'estat de les vies i si és necessari l'ús de cadenes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor