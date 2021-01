La Societat Catalana de Pediatria defensa mantenir les escoles obertes: «Són espais segurs»

"Tant ara com en els moments anteriors de la pandèmia, el motor han estat els contagis que han tingut lloc fora de les escoles i en franges d'edat no infantils", subratllen. Per això, de moment i fins que no es decidís un potencial confinament total de la població, manifesten tot el seu suport per mantenir les escoles obertes.De fet, adverteixen de les greus conseqüències que es deriven de no estar en aquest entorn, ja que és "imprescindible per al desenvolupament saludable i benestar personal, i sovint un lloc on es proporcionanutrició i supervisió emocional a les famílies més vulnerables".En el posicionament fet públic recorden que tant l'OMS com el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC per les sigles en anglès) demanen que els entorns educatius segueixin oberts i que la decisió de tancar les escoles sigui l'últim recurs.A més, en un document difós per l'ECDC el 23 de desembre, diuen, es conclou que no es disposa d'evidència sòlida que la nova soca britànica sigui més transmissible en infants menors de 9 anys ni del seu impacte en les escoles. Aquesta variant del virus, asseguren des de la Societat Catalana de Pediatria, no afecta més els infants.D'altra banda, apunten que les visites als serveis d'urgències pediàtriques i els ingressos en hospitals catalans es mantenen estables des que les escoles estan obertes."Cal seguir apostant perquè les mesures de seguretat es compleixin dins de les aules i no estalviar esforços ni recursos, com per exemple, en els sistemes de ventilació, material de protecció i espais de formació per a alumnes i mestres perquè segueixin complintaquestes mesures dins i fora de les aules", assenyalen.Per tot plegat, reiteren la importància de mantenir obertes les escoles i donen suport a seguir com fins ara, en què es decideix només un tancament provisional i transitori "en llocs i condicions particulars justificades segons les dades epidemiològiques".