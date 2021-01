Activen el dispositiu a les autopistes de Catalunya per fer front a l'alerta de nevades

L'empresa Autopistes, del Grup Abertis, ha activat el dispositiu viari hivernal a les autopistes AP-7, AP-2 i C-32 per fer front a l'alerta per nevades prevista pels pròxims dies a Catalunya. Segons ha informat la companyia aquest dijous, el dispositiu es coordina des del Centre d'Operacions i Seguretat Viària de Granollers que monitora el trànsit d'aquestes vies les 24 hores del dia. La companyia recomana als ciutadans evitar desplaçaments i, en cas de mobilitat forçosa, recorda la necessitat d'informar-se de l'estat de les vies i si és necessari l'ús de cadenes.A més, recomana als vehicles pesants tenir en compte les previsions meteorològiques i les eventuals restriccions que els podrien afectar. Per contestar als dubtes, l'empresa ha ampliat el seu servei d'atenció i informació al client 24 hores al dia (ho podeu veure en aquest enllaç) a partir de demà i fins diumenge que ve. Així mateix, posa a disposició de tots els usuaris informació del trànsit en temps real perquè coneguin de primera mà qualsevol incidència que es produeixi a la via.Tota la informació de l'autopista es pot consultar també a través de la pàgina web www.autopistas.com, canal de Twitter i l'aplicació 'Autopistes en ruta'. Un cop a l'autopista pot consultar la informació de l'estat de la pista en els panells informatius situats al llarg de la via.En cas de mobilitat forçosa i de trobar neu o neu compacta a la calçada, Autopistes aconsella reduir lentament la velocitat, evitant frenar bruscament i deixant lliure el carril esquerre per al pas dels vehicles d'emergència.Si els equips de la companyia estan actuant es recomana disminuir la velocitat i no avançar a les màquines llevaneus. Si no es pot prosseguir el trajecte, demanen no abandonar mai el vehicle a la calçada sinó cercar una zona de detenció momentània o una àrea de servei, i avisar el Centre d'Operacions i Seguretat viària des d'un pal SOS o mitjançant el telèfon o través de l'App 'Autopistes en Ruta'.Així mateix, la companyia recomana adequar la velocitat i augmentar la distància de seguretat per assegurar la frenada i recorda que la neu redueix la visibilitat, el temps de reacció i l'adherència. Segons l'empresa del Grup Abertis, és millor circular pel carril de la dreta i canviar només per avançar un altre vehicle que es desplaci a menor velocitat.Pel que fa al vehicle, Autopistes recorda la necessitat de calcular els efectes de les baixes temperatures sobre els seus components. En aquest sentit, cal revisar el funcionament de la bateria abans de sortir i comprovar alguns elements que no solen utilitzar-se tot l'any, com la calefacció o vidre tèrmic. Utilitzar anticongelant al radiador i al dipòsit de l'eixugaparabrisa és una altra de les recomanacions a tenir en compte, apunta la companyia.Des d'Autopistes també aconsellen utilitzar pneumàtics d'hivern. Si s'opta per una altra alternativa, demanen portar sempre cadenes, encara que la previsió d'acumulació sigui moderada, i assegurar-se saber col·locar-les. "És important recordar que els pneumàtics són l'únic punt de contacte entre la via i el vehicle, per això, el seu estat i pressió, seguint les recomanacions de fabricant, és molt important", reiteren.A causa de la situació d'excepcionalitat provocada per la pandèmia de covid-19, Autopistes recorda la necessitat de complir la normativa i restriccions en l'àmbit de mobilitat.

