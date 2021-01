Mor un pres de Mas d'Enric per coronavirus a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

Pel que fa a la ubicació dels positius, 35 són a la unitat covid-19 de la presó de Puig de les Basses de Figueres; 11 a la de Brians 2 i 3 a la unitat semioberta de Brians 1, ambdues a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat); 12 a la infermeria de Mas d'Enric; 2 a la infermeria de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages); 1 a la unitat d'ingressos de la presó de Ponent, a Lleida; 1 al centre penitenciari de Dones de Barcelona; 1 en un hospital de la xarxa pública, i 6 als seus domicilis.

Un home de 55 anys que complia condemna al centre penitenciari Mas d'Enric ha mort per coronavirus a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima informa. La víctima, que no tenia patologies prèvies, complia una pena de cinc anys de presó per un delicte d'estafa, i estava ingressat a la presó del Catllar (Tarragonès) des del juliol del 2019.L'home va ser diagnosticat de pneumònia per covid-19 i va ser traslladat a l'hospital l'11 de desembre. Portava 28 dies ingressat a l'UCI. Segons el Departament de Justícia en aquests moments hi ha 72 presos positius de covid als centres penitenciaris catalans i 416 persones han superat la infecció.

