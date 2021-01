Valentí Pineda: «L’únic segur seria confinar-nos però si hem de prioritzar coses, obrim les escoles»

Pineda insisteix que el risc zero no existeix però defensa la necessitat d'obrir els centres escolars pe evitar eixamplar "l'escletxa social" ja existent. El president de l'SCP diu que, a banda d'"elucubracions", no hi ha evidències científiques per reclamar el tancament d'aules, tot i l'increment de casos de Covid-19 i la detecció del primer cas de soca britànica a Catalunya.



- La Societat Catalana de Pediatria (SCP) s’ha posicionat clarament per mantenir l’educació presencial a les aules. Per què?

Valentí Pineda és pediatre infectòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de la Societat Catalana de Pediatria (SCP). L'entitat va sortir aquest dijous al pas del debat sobre la conveniència d'obrir o no les escoles a partir de dilluns, després que una vintena d'experts hagin recomanat endarrerir la tornada de vacances Pineda insisteix que el risc zero no existeix però defensa la necessitat d'obrir els centres escolars pe evitar eixamplar "l'escletxa social" ja existent. El president de l'SCP diu que, a banda d'"elucubracions", no hi ha evidències científiques per reclamar el tancament d'aules, tot i l'increment de casos de Covid-19 i la detecció del primer cas de soca britànica a Catalunya.

- L’augment de casos que hi ha des de fa un mes ens ha fet replantejar les coses, com ja vam fer durant la segona onada. Aleshores vam decidir obrir amb un control i mesures de protecció estrictes. Ara ens ho hem tornat a replantejar perquè alguns països com el Regne Unit o Alemanya no han obert encara.

- La SCP assegura que les dades de Copedicat (projecte impulsat per pediatres d'hospitals i CAP) i la plataforma Kids Corona creada per l'Hospital Sant Joan de Déu confirmen que la transmissió és molt més alta dins del nucli familiar que als centres. Què diuen aquestes dades exactament?



- Els pediatres del Copedicat -coordinats pel doctor Pere Soler de l'Hospital de la Vall d’Hebron- fan un qüestionari de tots els casos de nens positius i s'analitza com s'han pogut infectar. Les dades ens demostren que en només el 8% de casos detectats el nen ha estat causant de casos posteriors. En el 92% s’ha detectat que hi havia un adult que ha estat el transmissor previ.

- Des de l’inici de la pandèmia, quin comportament ha tingut el virus amb relació als infants a Catalunya?



- Al començament era molt complicat. Durant la primera onada només es feien PCR a simptomàtics greus i als nens pràcticament no se’ls en feien tenint en compte que entre el 40% i 50% són asimptomàtics. No tenim raire informació de la primera onada. És a partir de la segona onada, quan tenim les escoles obertes, que estudiem 1.000 nens amb contactes previs i posteriors. Gairebé mai els infants són l’origen de la infecció. Cada setmana tenim una reunió per continuar l’estudi i el treball continua en marxa. Aviat sortirà una nova publicació.

- El comunicat de la SCP fa referència a una interpretació errònia de la gràfica reportada fa pocs dies de la nova soca detectada al Regne Unit. Per què és errònia aquesta interpretació?



- No és ben bé que hi hagi interpretacions errònies. L’important d’una societat científica és el continu pensament o anàlisi de dades. Al Regne Unit veuen que hi ha més nens afectats percentualment que en els mesos anteriors. Sembla que no es podia treure aquesta conclusió d’entrada perquè era un moment on allà hi havia moltes coses tancades mentre les escoles estaven obertes. Si qui tenia mobilitat eren els nens, era lògic pensar que aquesta era la causa de l'augment percentual.

- Quin risc suposa obrir escoles?



- Hi ha dos tipus de riscos. El primer és el risc de quadre clínic greu que pot tenir un nen. Si obrim les escoles podem assegurar que no hi ha risc. Al Regne Unit no han augmentat els ingressos ni les morts de nens. La mortalitat és pràcticament inexistent i la majoria de casos són de poca gravetat.



"Podem elucubrar i dir el que vulguem, però continua sent un virus amb un factor menor de transmissió pel que fa als nens"

- I el segon?



- La transmissió. Amb els virus, el nen acostuma a ser el màxim transmissor. Al principi de la pandèmia tothom va pensar que amb la Covid-19 passaria el mateix però no és així. Hi ha hagut dubtes amb la soca nova però no hi ha evidències científiques demostrades. Podem elucubrar i dir el que vulguem però continua sent un virus amb un factor menor de transmissió pel que fa als nens. Si veiem que els nens comencen a contagiar-se de manera molt més important, actuarem però per ara no hi ha motiu per tancar les escoles. No sabem com evolucionarà però no podem dir que cal tancar les escoles.



- Quina afectació té per als docents i treballadors l'obertura d'escoles?



- La Generalitat a l’octubre deia que les escoles eren segures. Ara, el director general de centres Públics del Departament d'Educació, Josep González Cambray, diu que els beneficis d’obrir superen els riscos de tancar. Assegurar que les escoles són segures és fer una afirmació massa categòrica?



- Per a mi sí. Una escola segura seria el mateix que dir que allà no et pots infectar i això no és veritat. Les escoles són més segures que altres coses, com per exemple anar a treballar i desplaçar-se en metro o autobús, però com més casos hi hagi a la comunitat -encara que el nen s’infecti menys- hi haurà més casos. Monitoritzant els casos, podem anar veient quin és el comportament. L’únic segur seria confinar-ho tot però si hem de prioritzar coses que una sigui obrir les escoles, perquè és de les menys perilloses que hi ha.



"Encara que no siguin persones grans o vulnerables, cal prioritzar la vacunació de docents i treballadors d'escoles"

- Cal establir diferències entre escoles i instituts?



- Sí, clarament. Com més gran et fas, el percentatge de transmissió a persones de la mateixa edat o més gran es va igualant. Nosaltres no ho hem diferenciat perquè ja és prou complexa a presa de decisions. Si veiem que el comportament és més alt, potser hem d’anar tancant cicles educatius. Podria ser que s’hagués de mantenir la docència presencial a infantil i primària i tancar la resta. Això ho veurem en funció de l’evolució de la pandèmia i els pròxims 15 dies són vitals per veure si el creixement és exponencial com en la primera onada. Si és així, haurem de tirar-ho enrere tot i això vol dir confinar.

- Quina conseqüència pot tenir el tancament d’escoles sobre la salut dels infants?



- A banda de factors emocionals i pèrdua de relacions socials, és vital tenir en compte les famílies sense recursos. Hi ha gent que pensa que tothom té wifi, ordinador, o la mare i el pare al costat per ajudar-te… Però hi ha un percentatge altíssim d'infants que no té tot això. Tancar escoles obriria l’escletxa social existent més del que ja ho està.

- La SCP també demana complir amb les mesures de seguretat a les aules. S’han complert fins ara?



- Les mesures són la mascareta obligatòria a partir dels sis anys, el distanciament en activitats fora de l’aula, la higiene de mans de manera repetida i la ventilació. La ventilació és l’assignatura pendent que tenim. A llocs on fa fred, i això als alemanys els ha passat, tenir ventilada una aula fa que faci fred. O li poses l’anorac al nen o tindrem problemes. Ara bé, hi ha renovadors d’aire i controladors de CO2 que no s’han utilitzat, suposo que pel seu cost, però seria interessant fer-los servir sobretot a l'hivern.

