On i quan pot nevar?

La neu deixa imatges de postal al sud de Catalunya. Es preveu que les nevades s'estenguin fins al nord del país a partir d'aquest vespre



📸 https://t.co/RVW86iTwiv pic.twitter.com/qJjgAX62as — NacióDigital (@naciodigital) January 8, 2021

El front fred que travessa Catalunya presumiblement deixarà nevades en la majoria de comarques. Al llarg d'aquest dijous ja vam poder veure estampes blanques en molts punts del territori, sobretot al sud. Les nevades s'intensificaran, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya , a partir d'aquest divendres al vespre. La Generalitat ja ha activat en fase d'alerta els plans d'emergència per nevades, ventades i mala mar.Aquest dissabte a les vuit del matí s'avaluarà la situació i, fins aleshores, l'única restricció dictada pel Govern és la prohibició de circular per les carreteres catalanes per als camions de més de 7,5 tones des d'aquest divendres a les set de la tarda fins a les sis del matí de dilluns. Es faran excepcions amb aquells vehicles pesants que ja estiguin en ruta i els quedin pocs kilòmetres per arribar al seu destí o tornar a la base.A partir d'aquesta matinada, les precipitacions avançaran de sud a nord. Des de les Terres de l'Ebre fins a cobrir tot el país. La neu pot emblanquinar totes o gairebé totes les comarques d'interior i fins i tot també el prelitoral. Si bé la cota de neu es preveu que es mantingui tota l'estona en els 200 metres, en alguns punts es podrien precipitar alguns flocs de neu a la costa, en cota zero, fins a mig matí de dissabte. On hi ha més probabilitats que això passi és a la costa tarragonina.A les zones muntanyoses de Tarragona els gruixos de neu podran superar demà els 30 centímetres, mentre que a l'extrem sud del país podrien superar els 50, segons ha informat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara. Aquestes són les comarques que, segons el Meteocat, tenen més risc de nevades: les interiors de Tarragona, les Garrigues, el Segrià, l'Anoia, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà. Per sobre dels 800 metres es podrien acumular més de 30 centímetres de neu.Pel que fa al temporal marítim, Vilaclara ha avançat que l'espera que comenci aquest dissabte, també des de l'extrem sud de país, amb onades que poden ser de quatre metres.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat prudència a la ciutadania i que només es facin aquells desplaçaments estrictament necessaris durant el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra establiran punts de control arreu de la xarxa viària i demanen a la ciutadania consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament.Tot plegat, entre aquest divendres i dissabte. Diumenge la situació encara pot ser d'inestabilitat, però les nevades es concentrarien en zones ja més de muntanya.

