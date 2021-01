SORTEIG NacióDigital et convida a «Uno para todos», el film de gener del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: David Ilundain

Guió: Coral Cruz, Valentina Viso

Direcció artística: Zeltia Montes

Direcció de fotografia: Bet Rourich

Estrena: setembre de 2020

Durada: 90 minuts

Gènere: Drama

Intèrprets: David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura, Ana Labordeta, Néstor Romero, Vega Vallés

On veure Uno para todos en el marc del Cicle Gaudí?



Allella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 26 de gener, 19.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 20 de gener, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 24 de gener, 18.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 21 de gener, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 24 de gener, 18.00)

Calella: Sala Mozart (dijous 28 de gener, 20.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 17 de gener, 19.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 22 de gener, 20.00)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 22 de gener, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 17 de gener, 18.00)

Gironella: Local del Blat (diumenge 31 de gener, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 19 de gener, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 21 de gener, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 31 de gener, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 29 de gener, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 29 de gener, 19.00)

Navarcles: Teatre Auditori (Dissabte 30 de gener, 20.00)

Òrrius: Sala Teatre (Dissabte 30 de gener, 18.30)

Rajadell: la Sala (Dissabte 23 de gener, 18.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 5 de febrer, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dissabte 23 de gener, 20.15)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (Divendres 15 de gener, 19.30)

Sant Cebrià de Vallalta: Pavelló Sant Cebrià (Diumenge 31 de gener, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (Dimarts 26 de gener, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (Dijous 21 de gener, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (Dimecres 20 de gener, 19.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (Diumenge 31 de gener, 19.00)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívil i Cultural La Fàbrica (diumenge 17 de gener, 18.00h)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (Diumenge 17 de gener, 18.00)

Santa Maria de Miralles: Local Social Antigues Escoles (dissabte 16 de gener, 19.00)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (dissabte 23 de gener, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 21 de gener, 20.00)

Terrassa: sala polivalent de l'Escola La Nova Electra (divendres 15 de gener, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 14 de gener, 19.30)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 17 de gener, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 29 de gener, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 21 de gener, 19.30)



Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (dijous 28 de gener, 20.30)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 24 de gener, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (diumenge 17 de gener, 18.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 15 de gener, 20.00)

Les Planes d'Hostoles: sala d'entitats del Casal Cívic la Cooperativa (divendres 22 de gener, 19.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (dissabte 30 de gener, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 28 de gener, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 16 de gener, 19.00)

Ripoll: Cinema Teatre Comtal (divendres 29 de gener, 19.30)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 28 de gener, 20.00)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 15 de gener, 20.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 16 de gener, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 24 de gener, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (dissabte 13 de febrer, 19.00)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 22 de gener, 20.15)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 29 de gener, 20.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 31 de gener, 18.00)

La Guingueta d'Aneu: Sala lo Ventador (dissabte 23 de gener, 19.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 22 de gener, 20.00)

Ponts: Sala 1 d'octubre (diumenge 31 de gener, 18.00)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 17 de gener, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dijous 28 de gener, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 23 de gener, 19.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 16 de gener, 18.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 17 de gener, 18.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 21 de gener, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (dissabte 16 de gener, 18.00)

Montblanc: Museu Comarcal de la Conca de Barberà (divendres 15 de gener, 19.30)

Passanant i Beltall: biblioteca municipal de Beltall (dissabte 16 de gener, 17.00)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 21 de gener, 20.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 22 de gener, 19.30)

Tortosa: Sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 28 de gener, 19.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (diumenge 24 de gener, 18.30)

Fotograma de «Uno para todos». Foto: Acadèmia del Cinema Català

Arriba el 2021 i torna, com no podia ser d'una altra manera, el Cicle Gaudí . El cinema català continua resistint a les sales malgrat l'extremada excepcionalitat del moment que vivim. El circuit organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català projecta aquest mes de gener Uno para todos, la pel·lícula dirigida per David Ilundain amb David Verdaguer com a protagonista.Uno para todos es projectarà en sales i equipaments de poblacions d'arreu del país, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí -podeu consultar llocs i horaris en aquesta mateixa notícia, just després del formulari-., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions –el guanyador podrà escollir la localitat-.Un professor interí assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe de sisè de primària en un poble completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar a un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus companys i companyes volen que torni a classe.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimecres 13 de gener a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

