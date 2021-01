La justícia belga torna a denegar l'extradició de l'exconseller Lluís Puig

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha decidit rebutjar aquest dijous el lliurament de l'exconseller Lluís Puig a Espanya, a què reclama per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la causa contra el procés. H o ha confirmat el mateix exconseller en un missatge a la seva xarxa social. " Segon tribunal sobre la tercera ordre europea de detenció. No hi ha extradició " , ha afirmat Puig.

2n tribunal de la 3a euroordre: NO HI HA EXTRADICIÓ!



Justícia europea, @un, @amnesty, Nobels de la Pau, 500 parlamentaris de 30 països diferents,...

Què cal més, Espanya?



Prou persecusió ideològica i prou repressió. La lluita per la llibertat continua arreu ✊🏼 — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) January 7, 2021

D'aquesta manera la justícia belga rebutja en segona instància la seva extradició, seguint el criteri del jutge que el passat mes d'agost va fallar en el mateix sentit. El cas podria no acabar aquí , ja que la Fiscalia pot esgotar via legal i acudir a l tribunal de cassació belga. El cas de Puig és el primer que examinen els tribunals belgues sobre les ordres europees de detenció i lliurament ( OEDE ) cursades pel magistrat de l Tribunal Suprem , Pablo Llarena , contra els polítics independentistes fugits fa més de tres



El jutjat de primera instància, que s'anomena la Cambra del Consell, anys.El jutjat de primera instància, que s'anomena la Cambra del Consell, va rebutjar a l'agost la tercera euroordre contra Puig. Va argumentar que el Tribunal Suprem no era l'òrgan competent per demanar l'extradició de l'exconseller, en una decisió que va ser llegida com una victòria de l'independentisme a l'exili i un cop dur per a Pablo Llarena. Les defenses, de fet, preveuen utilitzar aquesta decisió en les causes que continuen obertes a l'estranger i també en el suplicatori que afecta els eurodiputats de Junts. En el cas de Puig, el magistrat belga va fer referència a la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU, que a banda de demanar diverses vegades l'alliberament dels presos polítics, també va dir que el Suprem era incompetent en el cas del referèndum.





La fiscalia belga, que representa en aquest cas els interessos de l'estat espanyol, va presentar recurs a la decisió del jutjat de primera instància i ara la qüestió es troba sobre la taula del Tribunal d'Apel·lació, que haurà de decidir en les pròximes setmanes. El ministeri fiscal belga sosté que el tribunal de primera instància no havia de valorar si el Suprem era o no competent per a demanar l'extradició de Puig i, de fet, discrepa de la decisió final del jutge. En qualsevol cas, després d'exposar de nou els arguments, l'exconseller té una nova cita amb la justícia el 7 de gener. Sigui quina sigui la decisió final, encara hi ha la possibilitat de presentar un tercer recurs, en aquest cas al Tribunal de Cassació, que tindria l'última paraula.

