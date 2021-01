L'Audiència denega l'entrada a presó de l'exlíder de Vox de Lleida condemnat a 14 anys perquè no hi ha risc de fugida

L'Audiència de Lleida ha denegat l'entrada a presó de l'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray , en entendre que no hi ha risc de fugida. Tot i que la Fiscalia i l'acusació particular han demanat aquest dijous al matí el seu empresonament, la Sala entén que les circumstàncies personals de Cambray no han canviat des que va sortir en llibertat després de pagar la fiança de 6.000 euros a començaments d'octubre, quan complia 17 mesos de presó provisional. La sentència no és ferma i la defensa encara pot recórrer al TSJC la condemna a 14 anys i tres mesos de presó per abusar sexualment de discapacitats.

