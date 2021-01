El País Valencià rebrà més de 50.000 dosis de la vacuna de Moderna

El País Valencià rebrà al llarg de gener i febrer prop de 50.000 dosi de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, que s'administra en dues dosis amb un interval de 28 dies i es manté a 20 graus sota zero, segons ha informat la Conselleria de Sanitat en un comunicat.La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha qualificat de "molt positiva" la decisió d'aprovar la nova vacuna de Moderna i ha assegurat que la Comunitat Valenciana "està preparada per a la seva administració tot just arribin les primeres dosis "cosa que, previsiblement, passarà la setmana que ve."El Ministeri ens ha comunicat quantes dosis arribaran en els pròxims mesos, entre gener i febrer, a la Comunitat Valenciana", que seran prop de 50.000, ha dit Barceló, que ha apuntat que les primeres arribaran la setmana que ve, malgrat que encara no s'ha avançat el dia concret; la següent remesa serà per a finals de gener i després ja durant febrer."És una bona notícia que celebrem perquè permetrà vacunar un major nombre de persones i augmentar el ritme de vacunació", ha indicat Barceló, que ha recalcat que es necessiten també dues dosis per quedar "totalment immunitzat". La consellera ha mostrat la seva confiança que en els "pròxims dies o mesos" es pugui augmentar el nombre de vacunes de Pzifer que puguin arribar a la Comunitat per l'augment de la producció.Així, entre gener i febrer es rebran els primers enviaments de Moderna, que suposaran prop de 50.000 dosis d'aquesta segona vacuna autoritzada. Això permetrà "accelerar el procés de vacunació en els primers estadis", que són les residències i els sanitaris que treballen en primera línia per fer front a la Covid-19, segons la consellera. En acabar aquest últim dimecres aquest procés s'havia completat ja en 125 residències de la Comunitat Valenciana amb la vacuna de Pzifer i que es veurà "sensiblement accelerat" en els pròxims dies, segons la Conselleria.