Gairebé un 6% dels catalans que s'havien de vacunar ara han rebutjat fer-ho

El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que un 5,7% dels catalans del col·lectiu prioritari de la primera etapa de vacunació contra el coronavirus ha rebutjat la injecció.El territori amb un major rebuig és Lleida, on s'arriba a l'11,74%, mentre que Tarragona presenta el percentatge més baix amb un 4,27%. Fins al moment s'han administrat unes 25.000 dosis i el 55% dels vacunats són persones que viuen a residències, on ja s'ha administrat la primera dosi a una de cada quatre d'aquestes persones. Mendioroz ha destacat que el percentatge de rebuig era d'un 10% en començar, però que aquest ha anat, i anirà, a la baixa.El coordinador ha afirmat que aquest rebuig pot respondre a dubtes "una mica lògics" en l'inici de la vacunació. Ha afegit, però, que "no té sentit" perquè la vacuna és segura. Mendioroz ha confiat que a mesura que avanci la campanya de vacunació, s'anirà reduint el percentatge de rebuig "fins a quedar com una anècdota".Vergés ha reivindicat aquest dijous que Catalunya està "agafant el ritme adequat de vacunació" i ja ha administrat la vacuna de Pfizer a un total de 24.114 persones fins a aquest dijous en el marc d'una campanya que va començar el 27 de desembre.Del total de dosis administrades fins dimecres, Vergés ha concretat que un 55% de les injeccions han estat a usuaris de residències -un de cada quatre residents a Catalunya- mentre que la resta ha estat a professionals dels centres residencials i sanitaris.

