Les diferències entre les vacunes de Pfizer i Moderna

L'autorització per part de l'Agència Europea del Medicament de la vacuna de Moderna contra la Covid-19 apropa la possibilitat que aquest fàrmac s'injecti aviat als pacients catalans, després que s'iniciés la immunització amb la vacuna de Pfizer.De fet, aquest divendres Salut ha anunciat que es rebran 100.000 dosis del nou fàrmac a partir de la setmana vinent . Els dos fàrmacs autoritzats per combatre el coronavirus tenen una eficàcia alta, però presenten algunes diferències.El principal tret diferencial de la vacuna de Moderna respecte a la de Pfizer és la refrigeració que necessita. El fàrmac que ja s'està administrant necessita temperatures d'entre -60 i -80 graus des que surt de les fàbriques on es produeix fins que arriba als punts de vacunació. Aquesta característica dificulta la logística del fàrmac.En canvi, les dosis de Moderna requereixen una temperatura de -20 graus. Fora dels congeladors, la vacuna de Pfizer resisteix només cinc dies en una nevera, mentre que la de Moderna dura trenta dies.Per aconseguir la immunització completa cal rebre dues dosis del fàrmac, tant en el cas del de Moderna com en el de Pfizer. La diferència en aquest cas és que la segona dosi de Pfizer s'ha de rebre 21 dies després de la primera, mentre que amb la vacuna de Moderna la segona dosi s'ha d'inocular 28 dies després.L'èxit de les dues vacunes per evitar que els pacients immunitzats emmalalteixin de Covid-19 és similar, ja que totes dues han assolit una eficàcia propera al 95% en els assajos clínics. La vacuna de Moderna, però, ha demostrat una capacitat extra per prevenir els casos més greus de coronavirus. Els dos fàrmacs s'han creat mitjançant la mateixa tècnica, l'ARN missatger, que aconsegueix que el cos produeixi proteïnes per generar anticossos contra el virus.

