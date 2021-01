Borràs promet esmenar «errors» per evitar una altra legislatura «fallida»

Junts té la meitat dels consellers del Govern i fins fa uns mesos el presidia en la persona de Quim Torra, però la seva candidata, Laura Borràs, segueix marcant distàncies amb l'executiu que ara comanda el seu rival d'ERC, Pere Aragonès. En aquest sentit, ha afirmat que "cal aprendre dels errors" del Govern del qual ella en va formar part com a consellera de Cultura "per no repetir-los". "És un exercici d'honestedat quan diem que ha estat una legislatura fallida", ha admès sobre el mandat de Torra.Per ella, ara toca "un canvi i ambició en l'eficiència i en la gestió". En roda de premsa a la seu de Junts ha dibuixat principis generals i ha evitat explicar què hauria de fer diferent el nou Govern o quins actors hi sobren. En concret se li ha preguntat pels consellers Chakir el Homrani i Alba Vergés, d'ERC, molt criticats per Junts. "No es tracta d'un canvi no en els actors sinó en l'eficàcia i en la gestió", ha assegurat. Borràs ha indicat que cal "un punt d'inflexió" i que ella vol "inaugurar una nova etapa"."Aprendre dels errors vol dir una nova etapa i per això demanem una força a les urnes per complir el mandat i que el Govern sigui fidel". Preguntada per què ha de fer l'independentisme supera el 50% dels vots, s'ha limitat a dir que si això passa "s'ha de notar" i no com fins ara, quan no s'ha pogut fer valdre la majoria independentista. "Hem de poder garantir que es compleixen els compromisos electorals", ha afirmat. Per Borràs el compromís és "complir el mandat de l'1-O" però no ha concretat si fer això "de manera evident" és aixecar la DUI: "No col·laborarem amb l'estat espanyol donant aquesta informació", ha assegurat per tancar el tema.Borràs ha valorat el primer any de mandat de Pedro Sánchez carregant amb duresa contra la seva gestió de la pandèmia i els incompliments amb Catalunya. Ha denunciat la falta de "compromís social" del govern del PSOE i Podem i ha afirmat que els fons europeus aniran a parlar "a les empreses de l'Íbex-35 i no a les petites i mitjanes empreses".

