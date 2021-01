El PSC i JxCat tomben la moció d'ERC contra Núria Marín a la Diputació

El ple de la Diputació de Barcelona ha tombat aquest dijous una moció d'ERC contra la corrupció, en particular arran de la detenció i investigació de la seva presidenta, la també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín , en el cas Consell Esportiu d'aquesta ciutat. Els membres de l'equip de govern, PSC i JxCat, hi han votat en contra, mentre que Cs i Tot per Terrassa hi han donat suport i PP i comuns s'han abstingut en el text dels republicans, que van forçar un ple extraordinari per debatre'l El portaveu del grup d'ERC, Dionís Guiteras, ha rebutjat que es faci un judici paral·lel, però sí que ha defensat que la "simple sospita fa necessari que es faci un pas al costat", el qual apunta que pot ser temporal, recuperant la presidència en cas que el jutge l'absolgui. Ha lamentat, per exemple, que hagi posat a disposició el càrrec de presidenta del PSC, però no el de presidenta de la Diputació. "Defensem la presumpció d'innocència, però no posem les institucions per damunt de les persones", ha afegit, i ha rebutjat "l'opacitat, el silenci i la inacció" de la dirigent del PSC.Guiteras ha assegurat que el seu partit actua d'aquest manera i no demana res que no compleixi, així com ha retret a JxCat i els comuns les intervencions al darrer ple ordinari, quan van fer costat a Marín . Dels primers, ha apuntat que algunes informacions vinculen membres de Junts al cas Consell Esportiu -com la que apunta que el seu únic regidor el mandat anterior era qui assessorava a nivell laboral l'ens investigat-, mentre que ha retret als comuns que demanin la dimissió de Marín com a alcaldessa però no com a presidenta de la Diputació.En la rèplica, la diputada del PSC Pilar Díaz s'ha compromès a revisar els codis de la Diputació sobre la corrupció i ha tret pit que aquesta setmana s'ha entregat als grups un informe sobre els consells esportius, subratllant que la investigació del de l'Hospitalet no té "cap relació" amb l'ens provincial. "Els ciutadans no esperen focs d'artificis o que entrem en curses per presumir de netedat i honestedat", ha clamat, i ha insistit que "la desafecció es deu a possibles casos de corrupció per també a propostes unilaterals com aquesta" d'ERC.La portaveu de JxCat, Neus Munté, ha condemnat la corrupció i ha afirmat que ha reclamat transparència des de l'inici i que s'estan entregant els informes demanats. "Però a alguns els costa renunciar a la instrumentalització i l'electoralisme", ha etzibat, en referència als republicans, i ha insistit: "Som els primers a rebutjar la corrupció, però també l'oportunisme" En aquest sentit, ha criticat que no s'hagi buscat el consens i ha afirmat que Guiteras va fer "el ridícul" anunciant una moció de censura sense suports quan Marín va ser detinguda. El portaveu d'ERC li ha replicat: "Aquells que fan el ridícul són vostès, tapant-se les vergonyes els uns als altres".El diputat d'En Comú Guanyem Jonatan Fornés ha subratllat la seva intenció de presentar una declaració institucional en el proper ple ordinari que espera que sigui de consens en què es reclama transparència i més control a les subvencions. Tot i votar-hi a favor i tornar a demanar un pas al costat a Marín, el representant de Cs Salvador Tovar ha denunciat el que considera una "maniobra preelectoral" d'ERC de cara a un futur tripartit a la Generalitat i ha criticat que els republicans no actuessin davant les possibles irregularitats a la Diputació quan la governaven, la legislatura anterior.El diputat del PP Daniel Gracia ha justificat l'abstenció davant una moció que considera "extemporània i oportunista" per motius electorals, també de cara a un futur acord entre ERC i PSC a nivell català, i ha comparat la investigació al Consell Esportiu amb la malversació durant l'1-O per la qual s'investiguen dirigents republicans. La única representant de Tot per Terrassa, Lluïsa Mergales, ha asseverat que "no es pot normalitzar la presència d'investigats al capdavant de les institucions" i ha reclamat més informes a la Diputació.La moció presentada pels republicans instava a condemnar la manca de transparència de la presidenta de la Diputació i l'"actitud no satisfactòria de l'equip de govern" en el cas del Consell Esportiu i el del possible desviament de fonts destinat a les relacions internacionals, també instava a condemnar la corrupció en termes generals i, finalment, a revisar el Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació i el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu.Malgrat el rebuig al text, s'ha evidenciat un consens general pel que fa la necessària renovació de les eines de la institució per prevenir i afrontar possibles casos de corrupció, motiu pel qual Marín s'ha compromès a impulsar-ho des de l'equip de govern, així com a treballar per una declaració institucional que sí que es validi en el proper ple ordinari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor