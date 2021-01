El Govern alerta d'estafes amb les vacunes a les residències

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha alertat d'una estafa que afecta les residències de Catalunya. Els estafadors es fan passar per subministradors i es posen en contacte amb els centres per informar d'una entrega de dosis. Informen que hi ha un pagament pendent i que si no es produeix, la residència haurà de pagar una sanció.Segons ha informat el conseller, hi ha hagut un cas en què l'estafa ha estat a punt de ser consumada, en una residència d'Esplugues de Llobregat. També ha informat d'un intent d'estafa aquest mateix dijous en un centre d'Horta-Guinardó, a Barcelona.En el cas d'Esplugues, els estafadors van parlar per telèfon amb un treballador de seguretat i van aconseguir fer-se amb dades de la directora de la residència per fer més creïble l'estafa. Sàmper ha informat que les truaces sempre es fan des de telèfons internacionals i que els Mossos sospiten que hi ha més d'una organització criminal que intenta posar en pràctica aquesta estafa.Sàmper també ha assegurat que els Mossos són coneixedors d'altres intents d'estafa en què els estafadors truquen directament a persones grans informant-les que els poden subministrar dosis a canvi de diners.El conseller ha demanat a les residències i a la població en general que estiguin alerta per evitar l'estafa i ha recordat que el subministrament de les dosis és gratuït en tots els casos.

