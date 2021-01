«Si t'ho penses, PDECat», l'eslògan per captar els que dubten entre Chacón i Junts

"Si t'ho penses, PDeCAT" serà l'eslògan de la candidatura del Partit Demòcrata per a les eleccions del 14-F, que la cap de llista per Barcelona, Àngels Chacón, ha presentat aquest dijous acompanyada dels candidats de les altres circumscripcions.La formació demòcrata apel·la amb aquest lema als indecisos i aspira a tenir la clau de la governabilitat després dels comicis. "El més fàcil és el vot de la rauxa, però l'endemà els problemes continuaran, i cal gent que sap què es fa i quina normativa i estratègies cal aplicar", ha argumentat Chacón.La presidenciable de la formació postconvergent ha confirmat que l'expresident Artur Mas participarà de la campanya i que també ho farà l'exconseller Andreu Mas-Colell. Pel que fa l'expresident, que fins al darrer moment va intentar evitar la trencadissa entre Junts i els demòcrates, s'ha mantingut en segon pla. Fins ara només ha transcendit públicament la seva participació en un acte de benvinguda a nous militants "Serem realistes: prou de somnis i especulacions i frustracions", ha subratllat Chacón, que ha admès que l'independentisme necessita una unitat estratègica "que ara no té". La candidata ha afegit que, sense un referèndum pactat i reconegut internacionalment, el procés "no avançarà". Chacón no ha concretat quines prioritats tindrà el PDECat a l'hora de pactar després de les eleccions, però ha asseverat que no farà acords "a qualsevol preu".

