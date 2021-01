Catalunya rebrà 100.000 dosis de la vacuna de Moderna a partir de la setmana que ve

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Salut, Alba Vergés ha informat que Catalunya preveu rebre prop de 100.000 dosis de la vacuna de Moderna a partir de la setmana que ve i fins a mitjans de febrer. Vergés ho ha anunciat aquest dijous en roda de premsa, pocs minuts després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, avancés que l'Estat rebrà 600.000 dosis en sis setmanes i que les primeres arribarien d'aquí a "set o deu dies".D'aquí a una setmana Catalunya preveu rebre les primeres 5.800 dosis. Aquestes permetran vacunar 2.900 persones, ja que igual que en el cas de Pfizer el vaccí de Moderna se subministra en dues dosis.L'anunci arriba després que Moderna rebés aquest dimecres l'autorització de la Comissió Europea per distribuir la vacuna, que s'ha d'administrar en dues dosis Segons ha assegurat el ministre, les condicions de conservació d'aquest vaccí són menys "complexes" que les de la vacuna de Pfizer, que es continuarà administrant en paral·lel i de la qual es rebrà una nova remesa l'11 de gener.El coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha xifrat en 25.000 dosis subministrades. Vergés ha assegurat que una de cada quatre persones que viuen en residències ja han rebut aquesta primera dosi. Mendioroz també ha informat que un 5,7% de la població que ja pot ser vacunada ha rebutjat rebre la dosi.Vergés ha assegurat que el Govern està "organitzant" el dispositiu de vacunació per poder complir amb els terminis marcats per subministrar les 60.000 dosis de Pfizer que s'han rebut abans de la setmana que ve. Fins ara, han estat vacunades 25.000 persones.Segons ha informat la consellera, el 55% de les dosis administrades fins aquest dimarts a les residències s'han subministrat a persons que hi viuen. El 45% restant han estat injectades als treballadors i a altres professionals sanitaris. La vacuna s'ha subministrat fins ara a residents i treballadors d'un 20% de les residències del país.Després d'informar del primer cas de la soca britànica a Catalunya , Mendioroz ha detallat que la principal diferència és que aquesta soca té una capacitat de transmissió més gran i, per tant, produir més contagis. Vergés ha assegurat que Salut no descarta que hi hagi més casos i que ja s'està treballant per localitzar-los.Mendioroz ha recordat que no està demostrat que els infants transmetin més fàcilment el virus de la soca britànica. Vergés ha assegurat que el primer cas detectat a Catalunya no farà canviar els plans del Govern amb les restriccions, tampoc en l'àmbit educatiu, i que les escoles obriran l'11 de gener com estava previst.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor