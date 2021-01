El nou requisit que has d'acceptar si vols continuar fent servir WhatsApp aixeca polèmica

Ahora que WhatsApp puede ocupar tu información para que utilicen "terceros" es buen momento para recordar que se vayan a Telegram, es mucho mejor pic.twitter.com/1r8HilshVC — Fernando Hancherek (@FHancherek) January 7, 2021

Sense pena ni glòria, la gent acceptarà les condicions noves d'ús de #WhatsApp i la cosa és molt xunga — Escufi (@XaviEscufi) January 7, 2021

Tothom cagat amb acceptar la política de Whatsapp quan de fet, ja fa temps que ens controlen les dades i ens manipulen! Deixeu-vos de rollos, tot això no ve de nou, estem controlats per totes bandes estan a qualsevol lloc! — Aleix Cirera (@AleixCirera) January 7, 2021

Gente: nooo, no voy a aceptar las condiciones de WhatsApp, mi información es privada, me paso a Telegram



Google: pic.twitter.com/bfg9SakazY — Iker Aleyo (@Iker_Aleyo) January 7, 2021

La nova actualització de Whatsapp obliga els usuaris a compartir les seves dades amb tercers per poder continuar fent ús de l'aplicació. Totes aquestes dades s'allotjaran a la base de Facebook, que segons afirma Whatsapp a la Política de Privacitat serviran "per operar, proporcionar, millorar, entendre, personalitzar, donar suport i promocionar" els seus serveis i les seves ofertes.Aquest dijous la plataforma de missatgeria ha anunciat a través d'una finestra emergent els nous requisits de l'actualització, que entrarà en vigor el 8 de febrer i s'han d'acceptar obligatòriament per poder continuar utilitzant-la. Interaccions, contactes, geolocalització i dades de pagament, entre d'altres, quedaran exposats a tercers a partir de llavors.Aquest canvi de les condicions ha generat un gran enrenou a les xarxes socials, on nombrosos usuaris reclamen el dret a la privacitat.

