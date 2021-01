Menys de la meitat d'espanyols creu que la vida prèvia a la pandèmia tornarà amb la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

L'arribada de la vacuna no comportarà un retorn a la vella normalitat. O almenys així hi confia menys de la meitat dels enquestats pel sondeig "Efectes i conseqüències del coronavirus" del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fet públic aquest dijous, segons el qual només un 47,6% afirma que, quan hi hagi una o diverses vacunes es tornaria a fer tot el que es feia abans de la pandèmia. Un 25,1%, per contra, creu que "de moment no" i un 9,7%, que "definitivament no", mentre que la resta no ho sap o no contesta.Les enquestes es van fer a 2.804 persones abans que s'administressin les primeres dosis a l'Estat, entre l'11 i el 16 de novembre. Entre els que creuen que la vella normalitat no tornarà, per ara o mai, un 29,9% ho defensa perquè creu que ha de passar temps per verificar els efectes de la vacuna, mentre que un 21,9% no confia en la vacuna per la rapidesa amb què s'ha fabricat (sobre el total de la mostra, és un 7,6%), un 21,2% afirma que hi ha hagut tants canvis que la vida no tornarà a ser igual, i un 11,2% creu que cal esperar a que tota la població estigui vacunada per tenir immunitat total.A diferència d'anteriors enquestes, aquesta no pregunta si cadascú estarà disposat a rebre'n les dosis pertinents, però sí que demana si caldria aplicar mesures més estrictes que les preses fins ara pel govern espanyol i els autonòmics. Un 59,2% ho defensa, però un 25,8% creu que les mesures preses són les adequades, un 4,7% admet que no té prou informació, un 2,1% rebutja restriccions que limitin llibertats i la resta no ho sap o no contesta.Aquestes respostes no es poden consultar per ara a nivell territorial, però sí d'electorats. Menys de la meitat dels votants del PSOE (48,3%) i d'En Comú Podem (47,6%) reclamen mesures més contundents, com sí que en volen els del PP (68,8%), Vox (71,3%) i Cs (68,5%), així com els d'ERC (63,3%), per bé que la mostra en aquest cas -i el dels comuns- és petita (49 enquestes) i encara més ho són les de JxCat i la CUP, motiu pel qual poden no ser representatives.Aquesta enquesta apunta per primer cop a una dicotomia, si caldria prioritzar els pacients més joves, els més vells o els més malalts, en cas que hi hagi escassetat de vacunes, respiradors, medicaments o altres remeis per a la Covid. Un 29,6% prioritzaria els més joves, "amb més vida per davant", mentre que un 26,2% triaria el més malalt "i amb més risc de morari" i tan sols un 9,6% al més vell "per ser més vulnerable".

