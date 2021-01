El temporal dificulta la circulació a les carreteres al País Valencià

El temporal de gel, neu i vent colpeja el País Valencià. L'Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les Emergències ha establert l'emergència per nevades al nivell 0 a la demarcació de Castelló, davant el risc de nevades per l'anomenada borrasca Filomena.En concret, el risc de neu es concentra a les comarques dels Ports i el Baix Maestrat, on ja s'han mobilitzat equips per treure la neu del Consorci de Bombers. Pot nevar als 200 metres per sobre del nivell del mar en punts de les comarques de Castelló, mentre que a les d'Alacant i València el llindar se situa en els 500 i 800 metres d'altitud.Les principals dificultats a les carreteres a hores d'ara se situen, però, més al sud. A l'autovia A-3 hi ha dificultats per circular al quilòmetre 247, al seu pas per Requena. A més a més, el gel i el vent ha obligat a tallar al trànsit de camions l'autovia A-7 als quilòmetres 448 i 464, al terme municipal d'Alcoi. Al pas per aquest municipi també s'ha prohibit el pas de camions a la carretera CV-70, al quilòmetre 4,5; i a l'N-340 al quilòmetre 792.També hi ha problemes de circulació a l'autovia CV-80, al quilòmetre 19,7, a l'alçada de Sax; i a la CV-800 al quilòmetre 35, al seu pas per Xixona.

