Campins pronostica que caldrà «mesures més estrictes» en 10 dies

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha insistit que les restriccions que es posen en marxa aquest dijous "arriben massa tard" i ha augurat que quan passin els 10 dies del pla de xoc caldrà posar "mesures més estrictes".En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que en 10 dies "frenar és difícil", més tenint en compte que la situació als hospitals és "pitjor" que en la segona onada i a l'espera de saber els efectes totals de Nadal. Per això, ha afirmat que als hospitals ja es preparen per convertir-se "en gran part" en centres Covid.D'altra banda, creu que seria un "error" tornar a tancar les escoles i veu amb bons ulls que es reprengui el curs dilluns, fent PCR al personal. "No considero en absolut que sigui necessari", ha afirmat Campins en ser preguntada sobre les peticions d'alguns col·lectius de l'educació de no reobrir els centres. "Seria un error tancar les escoles pel perjudici que provoca i el poc risc que representa", ha manifestat. Per últim, ha dit que el tancament d'escola només se'l plantejaria en situació de confinament domiciliari.

