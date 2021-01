Trump admet la seva fi i promet una «transició ordenada»

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our... — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021

Manifestants ultres entrant per la força al Capitoli Foto: Europa Press

The States want to redo their votes. They found out they voted on a FRAUD. Legislatures never approved. Let them do it. BE STRONG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

El missatge de Trump on defensava els fanàtics que han assaltat el Capitoli

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Donald Trump entoma la seva derrota i intenta, a la seva manera, rebaixar la tensió. El president sortint dels Estats Units ha admès finalment que la seva presidència s'acaba després que el Congrés hagi validat els resultats que investeixen Joe Biden. Després dels aldarulls provocats pels seus partidaris, que ell va atiar, ha promès una "transició ordenada".Tot i això no s'ha estat de dir que està "totalment en desacord" amb el resultat de les eleccions, que és el que ha provocat els greus aldarulls. "Encara que això representa el final del millor primer mandat en la història presidencial, només és el començament de la nostra lluita per Fer als Estats Units Gran de Nou!", afirma Trump a través d'un comunicat que ha difós un dels seus col·laboradors després que el compte de Twitter del president sortint hagi estat suspès.El Congrés dels Estats Units ha avalat finalment l'elecció del demòcrata Joe Biden com a nou president del país en un ambient convuls i caòtic per l'assalt històric al Capitoli que ha tingut lloc poques hores abans, que s'ha saldat amb almenys quatre morts. Biden va guanyar les eleccions el 3 de novembre passat amb 81 milions de vots (7 més que el president sortint, Donald Trump) i amb un percentatge del 51,4% enfront del 46.9% de Trump. Les dues cambres que formen el Congrés (la de Representants i el Senat) han certificat per àmplia majoria els resultats, tal com havia fet el Col·legi Electoral el 14 de desembre passat i havien confirmat abans les autoritats electorals dels 50 estats.La jornada de la ratificació de l'elecció de Biden com a president s'ha vist marcada, indubtablement, per l'assalt al Capitoli per part dels partidaris de Trump. En un escenari sense precedents i històric, milers de persones han envoltat els voltants de l'edifici de la institució legislativa dels Estats Units i centenars d'ells han acabat entrant per la força en una escena inèdita. L'assalt a l'edifici per part dels fanàtics ha durat més de tres hores i els manifestants han seguit protestant pels voltants de l'edifici fins ben entrada la matinada catalana.La policia no ha aconseguit desallotjar-lo fins que no ha arribat el reforç de la Guàrdia Nacional, que ha carregat i llançat gasos lacrimògens per dispersar els assaltants. L'alcaldessa de Washington ha decretat un toc de queda a les 18h per raons de seguretat nacional. La presidenta del Congrés, Nancy Pelosi, s'ha mostrat decidida en reprendre la votació per contrarestar la intenció dels fanàtics de Trump.La sessió del Congrés s'ha produït enmig d'un clima de forta tensió política, provocada per la negativa del candidat fracassat, el president sortint Donald Trump, i de l'ala més extremista del partit Republicà, d'admetre els resultats. En les darreres setmanes, s'ha produït un veritable pols intern dins dels conservadors entre el sector majoritari a la cúpula, que ha reconegut el triomf de Biden, i un nucli minoritari al Congrés però potent entre les bases republicanes, que s'ha negat a reconèixer la derrota.Les pretensions de Trump, que des del 3 de novembre ha assegurat haver estat víctima d'un frau massiu, han estat bandejades per totes les instàncies judicials a les quals ha recorregut l'equip trumpià. Però s'està jugant una partida a llarg termini. Trump es resisteix a passar a segon terme i es disposa a continuar exercint un clar lideratge sobre els republicans. El president necessita mantenir viu el foc del seu moviment davant un futur difícil en què la seva presidència serà sotmesa a un difícil escrutini.Trump, a través de piulades que han estat esborrades posteriorment per la mateixa xarxa social, ha justificat la irrupció al Capitoli amb un nou comentari a Twitter on reitera les seves teories que li han "robat" les eleccions. "Això és el que passa quan es roba una victòria sagrada i claríssima a grans patriotes que han estat tractats malament i injustament durant molt de temps", ha afirmat.En un precedent històric, Twitter ha esborrat les últimes dues piulades de Donald Trump on s'havia dirigit als assaltants del Congrés i els justificava. La xarxa social havia advertit d'alguns missatges, els havia arribat fins i tot a censurar, però mai els havia esborrat. Facebook li ha cancel·lat l'accés a la seva pàgina de la xarxa social i al seu compte d'Instagram durant les pròximes vint-i-quatre hores. Les dues empreses, Facebook i Twitter, mai s'havien mobilitzat d'aquesta manera en resposta de Trump o de qualsevol dirigent del món.En aquests moments, ha començat ja una crua batalla política per l'hegemonia dins del Partit Republicà. D'aquí el paper jugat aquests dies per senadors ultraconservadors com Josh Hawley, de Missouri, o Ted Cruz, de Texas, abanderats del rebuig als resultats electorals, enfront dels més moderats com Mitt Romney, que defensen reconèixer la victòria demòcrata. La propera cita d'aquesta història serà el 20 de gener, quan Joe Biden juri el càrrec davant el president del Tribunal Suprem, John Roberts.

