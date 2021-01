Més de 100 ingressos nous als hospitals catalans i el risc de rebrot gairebé a 600

CONTAGIS 417.020 (+2.375) INGRESSATS 2.150 (+101) UCI 417 (-) DEFUNCIONS 17.443 (+48) Rt 1,47 (-) RISC DE REBROT 586 (+10) Actualització: 07/01/2021

Altres notícies que et poden interessar

Dia que passa, dia que empitjora el panorama. Coincidint amb l'inici del pla de xoc del Govern amb l'enduriment de restriccions a tot el país, el Departament de Salut ha registrat aquest dijous 101 ingressos nous als hospitals. Actualment n'hi ha 2.150. Els pacients greus es mantenen respecte al balanç de fa 24 hores: 417 llits d'UCI (la meitat dels disponibles) per Covid.En paral·lel, Salut també notifica 2.375 casos nous, que eleven el còmput global a 417.020 des de l'inici de la pandèmia, i 48 víctimes mortals més. En els darrers 10 mesos han mort 17.443 persones pel coronavirus a Catalunya.El risc de rebrot continua escalant dia rere dia i aquest dijous se situa ja fregant els 600 punts: 586, 10 més que fa tot just 24 hores. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté estable en aquest darrer balanç: 1,47.Pel que fa als vacunats, el Departament de Salut va administrar 3.271 vacunes el dia de Reis, molt per sota de les gairebé 10.000 que havia posat el dia anterior. Actualment hi ha 24.114 persones que ha rebut la primera dosi del vaccí de Pfizer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor