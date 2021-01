El govern espanyol preveu rebre 600.000 dosis de la vacuna de Moderna en sis setmanes

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat aquest dijous en roda de premsa que el govern espanyol preveu rebre en les pròximes sis setmanes 600.000 dosis de la vacuna de Moderna contra la Covid-19. Les dosis començaran a arribar d'aquí a "set o deu dies", segons ha dit Illa. Un cop rebudes, el govern espanyol les distribuirà a les comunitats autònomes, que continuaran sent les últimes responsables del procés de vacunació.Illa ha fet l'anunci després que Moderna rebés aquest dimecres l'autorització de la Comissió Europea per distribuir la vacuna, que s'ha d'administrar en dues dosis Segons ha assegurat el ministre, les condicions de conservació d'aquest vaccí són menys "complexes" que les de la vacuna de Pfizer, que es continuarà administrant en paral·lel i de la qual es rebrà una nova remesa l'11 de gener.El ministre ha defensat l'evolució del procés de vacunació i ha assegurat que algunes comunitats autònomes estan assolint "velocitat de creuer". Les últimes dades disponibles són del 5 de gener i reflecteixen que s'han subministrat 139.339 dosis a l'Estat. El govern espanyol calcula que entre els mesos de maig i juny s'hagin pogut immunitzar entre 15 i 20 milions de persones a l'Estat.Preguntat per les restriccions que han de permetre contenir l'increment de contagis, Illa ha descartat el confinament domiciliari. El ministre ha emmarcat les mesures en la reducció de la mobilitat, tant pel que fa al confinament municipal com al toc de queda "Amb el ventall de mesures actuals hi ha prou camp d'actuació per doblegar l’increment de casos", ha defensat.Sobre el seu futur polític immediat, Illa ha reiterat que continuarà exercint de ministre de Sanitat "amb màxima dedicació" fins que comenci la campanya de les eleccions catalanes del 14 de febrer. Ser quan abandonarà el govern espanyol per encapçalar la candidatura del PSC als comicis al Parlament.

