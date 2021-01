La periodista Anna Grau serà la número 2 de Cs el 14-F

Cop d'efecte de Ciutadans a cinc setmanes de les eleccions catalanes. La periodista Anna Grau serà la número 2 a la llista del partit per Barcelona el 14-F, segons publica Abc. Grau, presidenta de Societat Civil Catalana a Madrid, farà tàndem amb el presidenciable dels taronges, Carlos Carrizosa. La formació presentarà Grau com a candidata en un acte aquest dijous amb la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, i Carrizosa.El nou fitxatge ocupa la posició a la candidatura taronja que tenia reservada Lorena Roldán abans que deixés la setmana passada el partit per incorporar-se a les llistes del PP català , de número 2 per Barcelona, fent tiquet amb Alejandro Fernández.Nascuda a Girona el 1967 i llicenciada en Periodisme, Grau va ser redactora de política catalana i delegada del diari Avui a Madrid i corresponsal d'Abc a Nova York i va anar evolucionant cap a posicions espanyolistes. En l'actualitat col·labora en programes de cadenes com Telemadrid, La Sexta o TV3, on és tertuliana del programa FAQS Preguntes Freqüents. La periodista és autora de llibres com ara De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak o ¿Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus?.Grau es va afiliar a Cs l'11 de novembre del 2019, l'endemà que la formació taronja s'enfonsés a les eleccions espanyoles en passar de 57 diputats a 10, fet que va causar la dimissió d'Albert Rivera com a líder. L'ara número dos de la candidatura de Cs ja se situava a l'òrbita del partit el 2013, quan va assistir a l'acte de presentació de Movimiento Ciudadano, la plataforma impulsada per Rivera per expandir el partit a escala estatal, però també havia flirtejat amb el PP.El partit d'Arrimadas destaca de Grau, resident a Madrid, que ha estat una "ferma defensora del constitucionalisme" a Catalunya i que rebre, segons la formació, assetjament "per part del separatisme més radical per defensar les seves idees o afirmar veritats denunciant les actuacions sectàries i ultranacionalistes de l'entitat Plataforma per la Llengua".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor