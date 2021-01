Detectat a Catalunya el primer cas de la nova variant del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Primer cas de la nova variant del coronavirus detectat a Catalunya. Segons ha informat aquest dijous al matí la consellera de Salut, Alba Vergés, es tracta d'una persona resident a Catalunya que havia viatjat recentment al Regne Unit. Les autoritats no descarten que hi hagi més persones infectades amb la nova variant, força més contagiosa."Era qüestió de temps", ha valorat Vergés als micròfons d'El Món a RAC1. La consellera assegura, però, que aquest escenari no fa variar els plans del departament.Aquest mateix dijous ha entrat en vigor el pla de xoc de 10 dies amb l'enduriment de les restriccions a tot el país per intentar frenar l'agressiu avenç de la pandèmia.

