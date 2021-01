Descarrega aquí els nous certificats d'autoresponsabilitat

Altres notícies que et poden interessar

El pla de xoc per frenar l'avenç de la pandèmia a Catalunya està en vigor des del dijous 7 de gener fins, com a mínim, el diumenge 17 de gener. S'endureixen les restriccions a tot el país durant 10 dies: no es pot sortir del municipi cap dia de la setmana i es mantenen tant el confinament perimetral de Catalunya com el toc de queda nocturn. Protecció Civil ha actualitzat els certificats d'autoresponsabilitat per justificar la mobilitat. Els pots omplir online en aquest enllaç o descarregar-te'ls a continuació:

