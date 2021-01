Maria Barbal guanya el Premi Josep Pla amb «Tàndem» i Najat El Hachmi s'endú el Nadal amb «El lunes nos querrán»

L'escriptora Maria Barbal ha guanyat el 53è Premi Josep Pla amb la novel·la Tàndem i Najat El Hachmi s'ha endut el 77è Premi Nadal amb El lunes nos querrán. Els noms de les guardonades s'han donat a conèixer als periodistes en un acte a l'Hotel Palace de Barcelona. Enguany, però, la tradicional vetllada literària de Reis no ha pogut comptar amb la gala o sopar. Tàndem, en paraules de Maria Barbal, és una història sobre la felicitat que té com a protagonistes un home i una dona que es donen l'oportunitat de recomençar i "viure plenament". El lunes nos querrán narra la història de dues amigues que creixen a la perifèria d'un barri i que veuen com la procedència, el sexe o la classe social els condiciona la conquesta de la llibertat.En certa manera, les dues novel·les premiades per l'editorial Destino tenen en comú la recerca de la llibertat. Tant Barbal com El Hachmi van presentar les obres amb un pseudònim i un altre títol. La convocatòria d'enguany ha aconseguit una altíssima participació, amb una xifra rècord de 1.044 obres al Premi Nadal, dotat amb 18.000 euros, i una seixantena al Premi Josep Pla, que té una dotació econòmica de 6.000 euros.Els lectors podran trobar els llibres premiats a les llibreries el pròxim mes de febrer. L'obra de Barbal, Tàndem, es publicarà el 3 de febrer en català i el 17 de febrer en castellà. Les dues versions seran publicades per Destino. El lunes nos querrán es publicarà el 10 de febrer (Destino) mentre que l'original en català, 'Dilluns ens estimaran', el publicarà Edicions 62 el mateix dia.Maria Barbal ha explicat que després d'anys sense presentar-se a cap premi ha volgut fer-ho i ha celebrat el premi. Segons ha dit, els protagonistes de 'Tàndem' desitjaran recuperar l'espontaneïtat del dia a dia i potser faran un tàndem en aquest intent. La història té lloc, principalment, al barri de Sants de Barcelona i s'inspira en els temps actuals."M'he adonat que moltes persones arribades a una edat s'estabilitzen d'una manera confortable i no es plantegen ja qüestions de llibertat, de fer, actuar, d'una manera plena, amb ganes de viure, coses que són perfectament possibles", ha comentat l'autora. Aquest cop, ha dit, "no és una novel·la pallaresa en cap sentit".El que li ha interessat veure, segons Barbal, és com els personatges, quan es troben, descobreixen que tenen aquestes ganes de viure una vida plena i que són ells qui, d'alguna forma, s'han anat tancant la possibilitat d'aquestes llibertats.Najat El Hachmi ha relatat que el títol de la seva novel·la, El lunes nos querrán, té a veure amb el fet que les dues dones joves protagonistes comencen creient que si no les estimen com ha de ser és perquè el problema el tenen elles i són elles les que han de canviar.En realitat, ha indicat l'escriptora, la història és l'amistat entre elles dues en un moment de les seves vides en què pràcticament l'únic que tenen per agafar-se és l'amistat. Múltiples condicionants, com l'entorn on viuen, l'opressió o la classe social, s'interposen en el seu camí per conquerir la llibertat."Tot i això segueixen endavant", ha avançat l'autora, que ha dedicat la novel·la a totes les dones que viuen en unes circumstàncies en què la llibertat "sembla estar molt lluny".Segons ha dit, tot i que en el llibre no s'especifica el barri, la història passa en un barri de la perifèria de la perifèria de Barcelona. L'autora ha assegurat que amb l'obra vol plasmar literàriament una realitat i uns discursos diferents dels hegemònics.El lunes nos querrán és la primera novel·la original en castellà de l'autora, però la versió en català, 'Dilluns ens estimaran', també és un original escrit per ella. "Són dos originals, ha estat un procés molt intens", ha reconegut l'autora. Trilingüe des dels vuit anys, El Hachmi ha assegurat als periodistes que per ella la llengua "mai ha estat una qüestió conflictiva". "El conflictiu és quan no et vols entendre", ha reblat.Les obres finalistes al premi Nadal 2021 eren Algo temporal, de Paula Carrasco; Una pareja feliz, de Werner Heisenberg (pseudònim); La llave del espejo, de María de Pilar Torres Navarro; Quizás en otoño, de Consuelo López Zuriaga; i Intrusas, de Cristina López (pseudònim). Aquesta última és l'obra de Najat El Hachmi.El jurat, integrat per Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales, ha triat la novel·la d'El Hachmi per unanimitat.Les obres finalistes al premi Josep Pla 2021 eren El llarg camí del sol, de Conxa Solans Roda; Pandemònium, de Màrius Blàvia Ribé; Conte d'amor en temps de coronavirus, de Cesaria Evora (pseudònim); Quatre hiverns a Bucarest, de Joan Mercé i Mozo, i Cançó de solveig (Tàndem), de Lluís Coves (pseudònim de Maria Barbal). El jurat l'han format Laia Aguilar, Antoni Pladevall, Marc Artigau, Montse Barderi i Glòria Gasch.

