Mor Antònia Beltran, mare del raper exiliat Valtònyc

Ha mort Antònia Beltran, mare del raper exiliat a Bèlgica Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc. Segons informa Vialweb, Beltran ha mort a l'Hospital de Son Espases de Palma.Valtònyc ja fa tres anys que està a l'exili des que se'l va acusar d'injúries a la corona i enaltiment al terrorisme per les seves lletres. El raper mallorquí segueix a l'espera de la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Gant, a Bèlgica, sobre el seu cas, que el va enviar al Tribunal Constitucional belga. De manera que encara no se sap si finalment s'acceptarà la seva extradició o no.

