La tercera onada i la nova variant del coronavirus reobren el debat de la tornada a l'escola

La irrupció de la tercera onada i la nova variant del coronavirus -més contagiosa- ha reobert el meló de si els infants han de tornar o no a l'escola. El curs es reprendrà dilluns que ve 11 de gener -en lloc del 7- , tal com ja havia previst el Govern abans de festes per frenar possibles brots després de Nadal. A més que també es farà un cribratge amb PCR als docents dels centres educatius del país mitjançant automostres. Però així i tot, la decisió no ha estat absent de polèmica. Una vintena d'experts han publicat una carta demanant que s'endarrereixi la tornada als centres i el sindicat USTEC-STEs, que agrupa treballadors del món de l'ensenyament, també demana reprendre el segon trimestre telemàticament.El runrun de si tornar a obrir els centres o no ja s'havia sentit abans de festes i durant els últims dies, però la polèmica va acabar d'esclatar aquest dimarts quan es feia públic un document en què figures com Oriol Mitjà, Salvador Macip i Àlex Arenas, demanen retardar la reobertura dels centres. Malgrat que el primer trimestre del curs escolar ha tancat amb un balanç positiu pel que fa als contagis, ara sembla que epidemiòlegs i estadistes es mostren reticents a què els nens i nenes tornin a les aules. Segons exposen al text, com que no hi ha una evidència científica definitiva sobre si "les escoles són o no un motor de contagi", el que ha de prevaldre és el "principi de precaució". Tot i que no especifiquen si aquest principi ha de protegir la salut dels infants i adolescents o només altres franges d'edat.Una proposta que, precisament, contradiu les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Al seu darrer informe sobre el rol dels menors en l'expansió del coronavirus, publicat el passat 23 de desembre, l'organisme exposa que "la decisió de tancar les escoles per controlar la pandèmia s'hauria d'utilitzar com a últim recurs" per "l'impacte negatiu en la salut física i mental de les criatures i sobre la seva educació". El document destaca com el tancament dels centres durant la primera onada va tenir greus conseqüències en el desenvolupament educatiu d'infants i adolescents, i també va ser nociu per la seva salut emocional.Una altra veu científica que defensa mantenir el retorn a l'escola és la del professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, que considera que a Catalunya es poden aplicar moltes altres restriccions abans que tornar a tancar els nens a casa. "El tancament d'escoles és l'última de les mesures que s'haurien d'imposar", ha defensat als micròfons de Catalunya Ràdio.Malgrat això, en les darreres hores, qui també s'ha sumat al carro de no obrir les escoles és el sindicat USTEC-STEs, que vol posposar la presencialitat fins al febrer. Un dels seus representants, David Caño, ha proposat adoptar l'exemple del Regne Unit o l'Aragó amb l'objectiu que el retorn a les aules les pugui fer amb garanties de seguretat sanitària, segons ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Les reticències del sindicat, però, no només són de caràcter epidemiològic, sinó també en relació amb les condicions en les quals es retornarà a treballar als centres. Caño posa en dubte que els kits de PCR perquè els professors es puguin agafar mostres estiguin disponibles a partir de dilluns, com sí que ha assegurat aquest dimecres el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray. La previsió és que entre l'11 i el 29 de gener es faci un cribratge amb PCR entre 170.000 docents de 5.130 centres educatius del país mitjançant automostres que després es remetran al laboratori. Abans que això passi, des del Govern expliquen que els docents hauran rebut formació de com agafar-se la mostra a través d'un frotis nasal.Per tot plegat les mares i pares ja han tornat a reivindicar que "l'escola no és el problema, és part de la solució". Des de la plataforma Tornem a les escoles, que agrupa mares, pares i altres persones vinculades al món educatiu, han explicat que les escoles serveixen com a "eina" de control de la pandèmia, i que el seu tancament té un "alt cost social" pels infants. De fet al seu informe el ECDC també avisa de com la clausura dels centres suposa un agreujament de les diferències socials entre infants.En un fil de Twitter han defensat que les escoles ajuden a detectar casos i aïllar-los. A més no suposen un afegit als contagis, ans al contrari. "Al novembre es va demostrar que es pot aplanar la corba amb les escoles obertes. Cal tenir en compte aquesta experiència", defensen.

